Aktien und Euro leiden unter dem Handelskonflikt

+++

Eskalation belastet DAX

Anleger konnten am Ender der vergangenen Woche ein bisschen

aufatmen. Nachdem es der DAX zunächst am Wochenanfang auf unter 11.900 Punkte

sackte, fing sich der Blue-Chips-Index im Wochenverlauf und ging mit 12.124 Punkten

ins Wochenende. Auf Wochensicht steht ein Plus von 0,57%. In dieser Woche

sollten Anleger allerdings nicht mit einer Fortsetzung ansteigender Kurse

rechnen. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump noch einmal den Handelskonflikt

mit China angefacht. Die Analysten der Deutschen Bank zeigen sich skeptisch. Angesichts

der Eskalation dürfte es deutschen Titeln schwer fallen, sich zu behaupten. Ein

erneuter Rücksetzer müsse in Betracht gezogen werden, so die Deutschbanker. Das

könne relativ schnell zu weiteren Kursverlusten führen.

+++

Dollar auf-, Euro

abwärts

Auch die Leitwährungen wurden von den neuerlichen Äußerungen

Trumps in Mitleidenschaft gezogen. Bereits in der letzten Woche hatte sich der

Euro-Dollar-Wechselkurs, parallel zur Nachrichtenlage bewegt. Mit der Aussicht auf

Entspannung des Konflikts zwischen den Großmächten China und USA verbesserte

sich der Dollar zunächst. Mit dem Tweet von US-Präsident Trump, in dem er ein

baldiges Ende des Konflikts erneut in Frage stellt, stieg der Euro-Kurs wieder

an. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro verzeichnet über die letzte Woche

ein Kursplus von 0,2%. Aktuell dotiert sie bei 1,165 US-Dollar.

+++

Gold: Unter den

Erwartungen und auf dem Sprung

Der Goldpreis hat eine bewegte Woche hinter sich. Am

vergangenen Donnerstag überwand er für

kurze Zeit die 1.210 US-Dollar je Feinunze, um tags darauf jäh einzubrechen. Mit

1.193 US-Dollar/Unze ging es aus dem Handel. Die Experten der Nord/LB machen

dafür den stärker werdenden US-Dollar verantwortlich. Am Morgen zog der

Goldpreis leicht an. Nach Ansicht von Heinrich Peters, Rohstoffexperte der

Hessischen Landesbank, wird es mit Gold aufwärts gehen. „Gold dürfte den Boden

weitgehend ausgelotet haben“, so Peters. Nicht nur die Marktpsychologie,

sondern auch die fundamentalen Bedingungen sprächen für eine baldige Erholung

des gelben Metalls.

+++

Anleihen unter Druck

Der Bund-Future verlor auf Wochensicht 0,4

Basispunkte. Anleihen werden es auch weiterhin schwer haben, meint Chris-Oliver

Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank. Aufgrund der anstehenden

Angebotswelle im Euroraum, dürfte der Druck auf Staatsanleihen tendenziell

anhalten“, so Schickentanz. Auch die bevorstehende Fed-Sitzung am 26. September

dürfte den Druck eher erhöhen, so der Stratege weiter. Zuletzt hatte sich

Fed-Gouverneurin Brainard dahingehend geäußert, dass aufgrund der guten fiskalischen

Lage durchaus mehr Zinsschritte als bisher geplant anstehen könnten.