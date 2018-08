Anleger trennen sich von Rentenfonds

Rentenfonds sind out. Aus den ehemaligen Anlegerlieblingen sind plötzlich Ladenhüter geworden. Und das scheinbar über Nacht. Noch im Jahr 2017 hatten Investoren knapp 290 Milliarden Euro in europäisch domizilierte Rentenfonds investiert. Die Trendwende kam prompt: Zwischen April und Juni mussten Rentenfonds gut 18 Milliarden Euro an Abflüssen hinnehmen. Nur dank der Januar-Zuflüsse blieb die Halbjahresbilanz für Rentenfonds überhaupt positiv, mit einem Plus von 3,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich steht eine ernüchternde Zahl: Im ersten Halbjahr flossen durchschnittlich pro Monat gerade einmal 570 Millionen Euro in Rentenfonds. Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich rund 24 Milliarden Euro pro Monat. Das ist ein gewaltiger Unterschied.

Es ist ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung, der die einzelnen Rentenfondssegmente unterschiedlich stark betrifft. Schaut man in aktuelle Statistiken der Ratingagentur Morningstar, sind flexible Rentenfonds mit globalem Investmentschwerpunkt die größten Verlierer. Aus diesen Fonds zogen Anleger im zweiten Quartal netto 6,7 Milliarden Euro ab. Es folgen globale und US-Dollar Hochzinsfonds, die Nettoabflüsse von 4,8 Milliarden bzw. 4,3 Milliarden Euro hinnehmen mussten, gefolgt von Euro-Kurzläuferfonds und diversifizierte US-Dollar-Rentenfonds (einschließlich Kurzläufer). Auch Euro-Unternehmensanleihefonds und Schwellenländer-Corporate Bond-Fonds wurden stark verkauft. Schlussendlich gerieten auch Fonds für Schwellenländeranleihen, die in lokalen Währungen begeben werden, unter Verkaufsdruck, und das vor allem im Juni.

Anleger sehen mehr Risiken und weniger Chancen

Sieht man sich die Verliererliste an, scheint es so, als ob Anleger offensichtlich Anleihe-Risiken in ihren Portfolios reduzieren wollen. Das ist insofern überraschend, als Mittelflüsse in Fonds normalerweise eher Reaktionen auf Entwicklungen sind und nicht deren Vorboten. Viele Investoren haben jedoch die Reißleine gezogen, obwohl viele der den Fonds zugrunde liegenden Märkte sich stabil bis positiv entwickeln. Die fundamentalen Daten für sich genommen, bieten also keine befriedigende Erklärung für das Verhalten von europäischen Investoren.

Umschichtung in passive Instrumente

Das Rätsel um die hohen Abflüsse klärt sich, sobald man sich die Entwicklung von Anleihe-Indexfonds betrachtet: Diese haben im zweiten Quartal aktiven Fonds den Rang abgelaufen. Während aktiv verwaltete Produkte Abflüsse in Höhe von 24,7 Milliarden Euro hinnehmen mussten, verbuchten die passiven Pendants Zuflüsse von gut 6,6 Milliarden Euro. Die untere Tabelle illustriert die Geldflüsse in Rentenfonds nach dem Aktiv-Passiv-Schema.

Anleihe-Fonds Europa: Mittelflüsse und verwaltetes Vermögen