Auf die Größe kommt es an: Die besten Small-Cap-Fonds

Rund 14.500 Aktiengesellschaften gibt es weltweit, deren Aktien an Börsen gehandelt werden. Rund ein Drittel davon, nämlich 5.929, fallen in die Größenordnung der Small Caps, hierzulande auch Nebenwerte genannt. Für Investoren sind sie deshalb interessant, weil sie die größeren Aktien regelmäßig outperformen. David schlägt Goliath. Size ist denn auch eine der interessantesten Optionen beim Faktor-Investing.

Eine Auswertung über verschiedene Märkte hinweg zeigt, dass Small-Cap-Fonds relativ ähnliche Renditen aufweisen. Mit der Fondssoftware FVBS Professional lassen sich die besten Fonds mit Schwerpunkt Nebenwerte aus den Regionen International, Europa, USA und Deutschland einander gegenüberstellen. Für die Auswertung wurden die jeweils besten vier Fonds über fünf Jahre ausgesucht. In diesem Ranking konnte der beste Fonds 101 % Rendite erwirtschaften, der schlechteste kam immer noch auch über sechzig Prozent. Dabei verteilen sich die Ergebnisse über die Märkte hinweg, allerdings stellen Fonds mit Anlageschwerpunkt USA die Hälfte der Top-Acht, während Fonds, die in deutsche Nebenwerte investieren, eher in der unteren Hälfte des Feldes angesiedelt sind.