Bellevue: Healthcare-Sektor Im Fokus von Beratern

Dies lag erneut weniger an fundamentalen

Unternehmensnachrichten. Einmal mehr hatten die Geldpolitik und der

US-chinesische Handelskonflikt die Börsen fest im Griff. Die beiden grossen

Zentralbanken, die einen anhaltend lockeren Zinspfad in Aussicht stellten,

sorgten auf breiter Front für bessere Stimmung an den Aktienmärkten. Zum

Auftakt des G-20-Treffens schöpften Anleger zudem Hoffnung auf einen baldigen

erfolgreichen Abschluss des zuletzt festgefahrenen Prozesses. Vor diesem

Hintergrund legte der breitgefasste Weltaktienindex MSCI World um 3.9% (in CHF)

zu. Im gleichen Zeitraum stieg der defensive Gesundheitssektor MSCI World

Healthcare sogar um 4.1%.

Davon konnten auch unsere Strategien wie diejenige des BB

Adamant Sustainable Healthcare Fonds profitieren. Aus regionaler Sicht kamen

die besten Performancebeiträge von US-Firmen, mit Ausnahme des

Krankenversicherers Centene. Der Titel kam unter Druck, als der Konkurrent

Humana offiziell bekanntgab, an einer Übernahme von Centene nicht interessiert

zu sein. Einige Centene-Investoren haben jedoch darauf spekuliert und waren

dementsprechend enttäuscht. Wir selbst teilen diesen kurzfristigen

Investitionsansatz nicht und sind nach wie vor fundamental von diesem

Portfoliotitel überzeugt.

Die Emerging-Markets-Beteiligungen in unseren Strategien zeigten

eine gemischte Wertentwicklung. Obwohl die Region vom Aufwärtstrend des

Gesamtmarktes profitierte, verbuchten einige chinesische Medikamentenhersteller

Kursrückgänge. Für Verunsicherung sorgte dabei das chinesische

Finanzministerium, nachdem eine Revision der Geschäftszahlen von 77

Medikamentenherstellern angekündigt wurde.

Zweck dieser Prüfung ist die

Aufdeckung von Finanzbetrug oder unsachgemässer Buchführung auf

Rückerstattungen von verbuchten Verkäufen. Diese Initiative geht auf den

Skandal von Buchang Pharma zurück, in die der Fonds aber nicht investiert ist.

Wir erwarten jedoch nicht, dass diese Revision grosse Auswirkungen auf die

unsere Portfoliogesellschaften haben wird, da wir uns mehrheitlich auf

innovative Biotechgesellschaften sowie Dienstleistungsfirmen fokussieren, die

die Forschung und Entwicklung wie auch die Digitalisierung vorantreiben.

Ein Kommentar von Dr. Cyrill Zimmermann, Head Healthcare

Funds & Mandates, Bellevue Asset Management.