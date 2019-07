Börsengehandelte Indexfonds stehen immer wieder in der Kritik

Höher,

schneller, weiter: Börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs (Exchange

Traded Funds), erlebten in der vergangenen Zeit einen wahren Höhenflug. Viele Anleger

erliegen dem Charme der Anlageform, die leicht zu handeln ist und ohne teuren

Fondsmanager auskommt. Ein weiterer Vorteil: ETFs sind börsennotiert, mithin jederzeit

handelbar und immer verfügbar. Doch was, wenn auf einen Schlag viele Investoren

die Lust an einem ETF verlieren? Experten sorgen sich vermehrt um die

Liquiditätslage in angespannten Marktphasen, manche sprechen gar davon, ETFs könnten

in schwierigen Zeiten als Brandbeschleuniger wirken.

So kommt

beispielsweise die Bundesbank in einer Studie zu dem Schluss, dass die immer stärkere

Verbreitung von ETFs eine Gefahr darstelle. Preisentwicklungen, egal ob positiv

oder negativ, werden an den Finanzmärkten verstärkt, heißt es in der Analyse: „Die

Analyse verschiedener Flash Crashs deutet darauf hin, dass Potenziale zur

kurzfristigen Verstärkung von Phasen ausgeprägter Anspannungen an den

Finanzmärkten bestehen“

Jason

Xavier, Leiter des EMEA-ETF-Geschäfts der Fondsgesellschaft Franklin Templeton

Investments, widerspricht. Er sagt: „Märkte sind irrational und schon immer

gestiegen und gefallen.“ Der enorme Aufstieg der ETFs habe dieses Phänomen

nicht verursacht. Im Gegenteil: ETFs böten in der aktuell turbulenten Zeit, die

so sehr von Brexit-Verhandlungen, Schuldenkrisen und Handelskonflikten geprägt ist,

sogar eine besonders hohe Flexibilität und Markttransparenz.

ETF-Boom ist womöglich vorbei



Sein

Argument stützt er auch auf die unterschiedlichen Handelschancen für Anleger. „Eine

der zentralen Eigenschaften eines ETFs ist die Tatsache, dass das Angebot an

Anteilen flexibel ist“, sagt er. So können Investoren ETFs nicht nur über die

Börse kaufen und verkaufen, sondern auch direkt mit anderen Marktteilnehmern in

den Handel treten. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger auf ihren

Vermögenswerten sitzen bleiben, falls sich einmal keine Käufer an der Börse finden.

In diesem Fall hätten Anleger immer noch die Möglichkeit, Anteile an einen

befugten Teilnehmer zu verkaufen. Diese Sekundärliquidität werde von Kritikern

oft übergangen.

Die Sorgen

der ETF-Kritiker vor einem immer stärkeren Einfluss der ETFs auf die Märkte

könnten zudem übertrieben sein. So schrumpfte das in ETFs gebundene

Anlegerkapital zuletzt. Allein im Mai flossen unterm Strich 8,4 Milliarden Euro

aus den Produkten ab, meldete jüngst die Fondsgesellschaft Amundi. Besonders

stark verloren Aktien-ETFs, die 18,3 Milliarden Euro an Mittelabflüssen

verzeichneten.

Auch Zahlen

des US-Finanzdienstleisters Broadridge Financial Solutions weisen darauf hin,

dass der ganz große ETF-Boom womöglich vorbei sein könnte. Danach legten

Investoren in den USA im ersten Quartal 2019 erstmals seit drei Jahren mehr

Geld in klassische Indexfonds an als in börsengehandelte ETFs. Den

traditionellen Fonds flossen dabei zum ersten Mal seit einem Jahr überhaupt

wieder Netto-Mittel zu. „Es wird interessant sein zu sehen, ob das nur ein saisonaler

Trend ist, oder ob er sich bestätigt“, heißt es in der Marktanalyse.