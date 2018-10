Bond Vigilantes: Schwellenländer – Wie viele einmalige Ereignisse bedarf es für eine Krise?

Nur 14 der 100 Anleihensegmente, die im Wöchentlichen Panorama verfolgt werden, erzielten positive Gesamtrenditen. Der Rest geriet ins Schleudern und wurde hauptsächlich durch das Risk-Off-Szenario (z. B. Hochzinsanleihen) oder das Risiko steigender Zinsen (z. B. langlaufende US-Staatsanleihen) nach unten gezogen. Insgesamt schnitten europäische Staatsanleihen am besten ab, angeführt von italienischen Anleihen, die frühere Verluste umkehrten, da die Spannungen mit der Europäischen Union hinsichtlich des Haushaltsdefizits des Landes nachließen. Als sichere Häfen geltende Währungen wie der Yen und der US-Dollar legten an Wert zu – letzterer trotz einer weiteren Woche mit rückläufigen Inflationserwartungen: Die US-amerikanische Break-even-Inflationsrate über fünf Jahre fiel auf 2,07%, den niedrigsten Stand seit Juni. Einige Anleger fragen sich, ob Vermögenswerte aus den USA nun überteuert sind – was die globale Nachfrage nach diesen Papieren beeinträchtigen könnte – und deshalb die Inflations- und Zinsniveaus sinken.

Doch in den letzten fünf Handelstagen hat ein steigender Greenback die Schwellenländer sogar noch stärker in Mitleidenschaft gezogen: Argentinien hat die Zinsen zur Verteidigung seiner Währung von 45% auf 60% erhöht und den Internationalen Währungsfonds gebeten, die Zahlungen des bereits unterzeichneten Programms zu beschleunigen, die türkische Lira setzte ihre Talfahrt fort, obwohl die Zentralbank die Möglichkeit einer Zinsanhebung noch in diesem Monat andeutete, und die südafrikanische Wirtschaft fiel im zweiten Quartal in eine Rezession und zog ihre Währung auf ein Zwei-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar. Sogar der mexikanische Peso, der bisher relativ unversehrt blieb, hat seit Montag fast 2% gegenüber dem Dollar verloren. Die einzigen positiven Nachrichten schienen aus China zu kommen, das ein weiteres Investitionspaket in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar für afrikanische Länder unterzeichnete. Öl und die meisten Industriemetalle gingen zurück.

Gewinner:

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (EM) – Spitzenqualität: Nachdem Anleger auf der Suche nach Rendite in der Kapitalstruktur jahrelang weiter nach unten gewandert sind, können sie jetzt etwas antreffen, was Käufer von Kleidung schon immer gewusst haben: Qualität zahlt sich letztlich aus. Die EM-Unternehmensanleihe mit dem höchsten Rating ist eine der wenigen Überlebenden des jüngsten Ausverkaufs in den Schwellenländern: Sie erzielte eine positive Rendite über die letzten fünf Handelstage (0,1%), über drei Monate (0,4%) und seit Jahresbeginn (0,6%). Innerhalb des in USD denominierten JP Morgan Corporate EM Bond Index (CEMBI) werden die Namen mit der höchsten Bonität von asiatischen Unternehmen dominiert, vor allem von südkoreanischen Versorgern, Transportriesen aus Hongkong und Technologiefirmen aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Insgesamt haben sich kurzlaufende Anleihen dieses Jahr bislang besser entwickelt als langlaufende Papiere, da sie weniger anfällig sind für steigende Zinsen. Auch die vorhersehbareren Branchen Transport und Industrie erzielten bessere Ergebnisse. Auf regionaler Ebene bietet der Nahe Osten seit Anfang 2018 positive Gesamtrenditen, während Unternehmensanleihen aus Europa und Lateinamerika in Rückstand geraten sind. Was die einzelnen Länder betrifft, erzielten Ghana, El Salvador, Paraguay, Jordanien und der Irak dieses Jahr bisher eine Gesamtrendite von mindestens 2%. Weitere Erkenntnisse über Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern erfahren Sie in Mario Eiseneggers Video: „Eine Geschichte aus Chile – und über andere Schwellenländer außerhalb des Radars.“