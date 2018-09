Bond Vigilantes: Trump macht europäische Anleihen wieder „great again“

Die meisten globalen Anleihenklassen haben in den letzten fünf Handelstagen zugelegt, angeführt von jüngst angeschlagenen südeuropäischen Staatsanleihen, die angesichts schlechter Nachrichten in die Höhe schossen: Der Handelsüberschuss der Eurozone ist im Juni auf seinen niedrigsten Stand seit 18 Monaten gesunken, was eine Schwäche einer der Wachstumsmotoren Europas reflektiert – der Exporte. Der europäische Auslandsumsatz litt unter einem steigenden Euro oder einem niedrigen US-Dollar – eine Situation, die von US-Präsident Trump bevorzugt wird, da er darauf abzielt, die Finanzierungsbedingungen locker zu halten und US-Exporteuren unter die Arme zu greifen. Präsidiale Verbindungen schwächten den Greenback diese Woche weiter ab, obwohl das dieses Mal wahrscheinlich keine Absicht war: Trumps früherer persönlicher Anwalt räumte eine illegale Wahlkampffinanzierung ein, während eine Jury den früheren Wahlkampfleiter des Präsidenten des Betrugs schuldig sprach. Die globale Benchmark in Form der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite fiel auf 2,81%, der niedrigste Stand seit Mai. Die Rendite wurde zudem von unter den Erwartungen liegenden Baubeginnen im Juli und einer niedriger als erwarteten Verbraucherstimmung im August nach unten gezogen. Der weithin beachtete Philadelphia Manufacturing Index für das herstellende Gewerbe erreichte seinen niedrigsten Stand seit 21 Monaten. Die US-Inflationserwartungen gingen ebenfalls zurück.

Die Schwellenländer und ihre Währungen schossen angesichts eines fallenden Dollars in die Höhe – außer die Länder, die vor besonderen Herausforderungen stehen: Der brasilianische Real brach in den letzten fünf Handelstagen um 4% ein, nachdem die jüngsten Wahlumfragen für Oktober erkennen ließen, dass die marktfreundlichen Kandidaten hinterherhinken. Die Umfrage zeigte Unterstützung für den früheren – und jetzt inhaftierten – Präsidenten Lula da Silva. Die türkische Lira litt weiterhin unter der aktuellen Krise des Landes, der Herabstufung der Türkei am Freitag und der Entscheidung der Zentralbank gegen eine Zinserhöhung – ein Schritt, der von Anlegern befürwortet wird. Der russische Rubel sank aufgrund von Sorgen über mögliche neue US-Sanktionen auf seinen tiefsten Stand seit zwei Jahren gegenüber einem fallenden US-Dollar. Verpassen Sie nicht den Blogartikel „Kann Russland neue US-Sanktionen verdauen?“ von Claudia Calich, Fondsmanagerin bei M&G.

Gewinner:

Europäische Anleihen – in neuem Glanz: Südeuropäische Staatsanleihen sind in den letzten fünf Handelstagen in die Höhe geschossen: Italienische Anleihen verzeichneten einen Anstieg um 1,9%, spanische Anleihen um 1,8% und portugiesische Anleihen um 1,7%. Die Zuwächse – die immer noch nicht hoch genug sind, um die 1-Monats-Renditen zurück in positives Terrain zu bringen – basierten darauf, dass Europas Wachstumshoffnungen erneut einen Rückschlag erlitten: Dieses Mal sank die Handelsbilanz der Region auf 16,7 Mrd. EUR. Damit blieb sie hinter den Erwartungen zurück, und es war das niedrigste Ergebnis seit Januar letzten Jahres. Dieser Wert wurde durch einen leichten Rückgang bei den Exporten beeinträchtigt, dem ersten seit zwei Jahren, was durchaus eine Rolle spielt, da der Auslandsumsatz fast die Hälfte des europäischen BIP ausmacht. Wie die Grafik zeigt, verzeichnet die Eurozone seit 2011 einen Handelsüberschuss, als die europäische Schuldenkrise den Euro nach unten zog. Europas Überschuss, der 2016 im Zuge des gegenüber dem Dollar schwächer werdenden Euro seinen Höhepunkt erreichte, hörte Anfang 2017 auf zu steigen, als das Wachstum in Europa anzog und der Dollar allmählich wieder an Wert verlor (eingekreister Bereich). Während der Anstieg des Euro von 2,2% in dieser Woche europäischen Exporteuren möglicherweise den Schlaf raubt, haben die Besitzer von Anleihen aus den europäischen Peripheriestaaten vorerst endlich wieder einen Grund zur Freude.