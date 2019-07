Capital Group: Halbjahresausblick für Schwellenländer

„Heute gibt es hingegen sowohl konjunkturelle als auch

strukturelle Gründe für Optimismus“, sagt Julie Dickson, Investment Director

bei Capital Group, mit Blick auf Schwellenländeraktien. Auch ihre Kollegen

Richard Carlyle und Peter Becker, ebenso beide Investment Director bei Capital

Group, gehen von interessante Anlagechancen aus – sowohl im Aktien- als auch im

Anleihenbereich.

Strukturwandel macht Schwellenländeraktien attraktiv

Schwellenländeraktien kommt derzeit zugute, dass die

amerikanische Notenbank Fed die Zinsen maßvoller anhebt und der US-Dollar so

abwerten kann. Aber auch die Konjunkturindikatoren sind laut Dickson positiv.

So zum Beispiel der Einkaufsmanagerindex, demzufolge die Wirtschaft

weiterwachsen wird. Neben den konjunkturellen Gründen gibt es auch eine

Vielzahl struktureller Gründe für attraktive Anlagechancen bei

Schwellernländeraktien.

„Heute tragen die Schwellenländer 70 Prozent zum

weltenweiten BIP-Wachstum bei und haben somit entscheidenden Anteil an der

Weltkonjunktur“, so Dickson. „Die steigenden Haushaltseinkommen einer

wachsenden Mittelschicht wirken sich positiv auf die Nachfrage nach Produkten

und Dienstleistungen verschiedener Branchen aus. Dazu zählen langlebige

Konsumgüter, Tourismus, Gesundheit, Bildung und Verkehr.“

Chinesischer Inlandsmarkt kann Chancen bieten

Für langfristige Investoren ist die Öffnung des chinesischen

Inlandsmarktes bedeutsamer als der Handelskonflikt mit den USA. Chinesische

Aktien könnten dadurch interessanter werden: „Mehr als 800 Unternehmen, in die

Ausländer bislang nicht investieren konnten, dürften ihnen in den nächsten

Jahren für Anlagen zur Verfügung stehen“, erläutert Carlyle. „Ein Traum für

Einzelwertexperten wird damit wahr.“ Carlyle meint, dass selbst wenn am Ende

nur wenige der Firmen interessant sein dürften, es sich aber durchaus lohne,

intensive Analysen durchzuführen.

„Stellen Sie sich vor, Sie entdecken das nächste Alibaba,

Baidu oder Tencent. Das hätte enorme Folgen“, so der Experte. Generell werde

der chinesische Aktienmarkt auch weiterhin von ausländischen Mittelzuflüssen

bestimmt. Investoren, die umfassende Diversifikation und langfristigen

Wertzuwachs anstreben, kommen seiner Meinung nach nicht an diesem schnell

wachsenden Markt vorbei.

Höhere laufende Erträge durch ausgewählte

Schwellenländeranleihen

Auch Schwellenländeranleihen seien Becker zufolge attraktiv.

„Wer höhere laufende Erträge wünscht, sollte Emerging-Market-Anleihen nicht

übergehen“, so Becker. „Die Assetklasse bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen

Rendite und moderater Korrelation mit Aktien“. Das gelte auch für

Qualitätsemittenten. Die Fundamentaldaten bewertet er als derzeit durchweg gut.

Beispielsweise seien die meisten Schwellenländer heute weniger verschuldet und

jene Länder mit Auslandsschulden würden von niedrigen Zinsen in den

Industrieländern profitieren.

Außerdem hätten einige Schwellenländerwährungen

gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. „Dies sowie die höheren Renditen sprechen

für selektive Anlagemöglichkeiten in den nächsten Monaten“, prognostiziert

Becker. Allerdings sollten Investoren auf die Fundamentaldaten der einzelnen

Schwellenländer achten, da es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern

gebe.