Degroof Petercam AM: ESG in Mischportfolios

Zunehmend

verbreitet sich die Marktmeinung, dass ‚Multi Asset‘ als Kombination

verschiedener Strategien und Anlageklassen in einem Portfolio im

aktuellen Marktumfeld ausgedient hätte. Johan Van Geeteruyen, Head of

Global Balanced bei DPAM, ist da anderer Meinung: „Mit einer

ausgewogenen Positionierung über Anlageklassen und Märkte hinweg können

Anleger weiterhin von langfristigen Wertschöpfungsmöglichkeiten

profitieren – einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren

vorausgesetzt. Eine kompakte Lösung mit Zugang zu den globalen Aktien-

sowie Investment Grade-Kredit- und Staatsanleihemärkten kann das

Rendite-/Risikoprofil eines Anlegerportfolios optimieren – vor allem,

wenn sie über Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Laufzeiten breit

diversifiziert ist“.

ESG-Fokus senkt Risiken und erhöht Chancen

Zudem

verweist der Multi Asset-Experte darauf, dass die Fokussierung auf

Nachhaltigkeitsaspekte wie in reinen Aktien- und Rentenfonds auch in

Mischportfolios risikosenkend bzw. chancenerhöhend wirkt. Grund genug,

auch im DPAM L Balanced Conservative Sustainable, der vor wenigen

Wochen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen wurde, neben

der fundamentalen Analyse von finanziellen Kennzahlen den bewährten,

bei DPAM produktübergreifend zum Einsatz kommenden Nachhaltigkeitsansatz

unter Einbeziehung von ESG-Kriterien für Staatsanleihen,

Unternehmensanleihen und Aktien zugrunde zu legen.

Die

Bandbreite der Asset-Allokation im DPAM L Balanced Conservative

Sustainable liegt zwischen 50 und 80 Prozent für Investment

Grade-Anleihen (Staats- und Unternehmensemissionen) sowie zwischen 20

und 50 Prozent für Aktien. Neutral positioniert ist der Multi

Asset-Fonds bei einem Anteil von 60 Prozent Investment Grade-Anleihen

und 40 Prozent Aktien. Per Ende Juni lag die Aufteilung bei 58,6 Prozent

Anleihen, 40,7 Prozent Aktien sowie 0,7 Prozent Barmitteln.