Der digitale Wandel: Wo sind die Geschäfte hin?

„If your time to you is worth savin’, then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone, for the times they are a-changin.“ Bob Dylan

Bob Dylan dachte wahrscheinlich nicht daran, dass seine Zeilen ganze 55 Jahre, nachdem er sie verfasste, auf globale Einzelhändler zutreffen – aber so ist es.

Verbraucher verändern ihre Gewohnheiten so rapide, dass es nicht alle Marken und Einzelhändler schaffen, sich schnell genug an die neue Realität anzupassen. In der Folge beginnen bereits einige hochkarätige Unternehmen, wie Steine zu sinken: Maplin, Toys R US UK, New Look, Poundland, House of Fraser, Homebase, Carpetright, Marks & Spencer und Debenhams sind einige der Namen, die sich mittlerweile Herausforderungen gegenübersehen.

Neue und ältere Generationen kaufen mehr als je zuvor online ein: Die erwarteten Einnahmen von Amazon für das Jahr 2018 sind dreimal so hoch wie vor fünf Jahren, da das Wachstum des globalen Internetabsatzes eine Einbahnstraße zu sein scheint. Die Entwicklung des digitalen Einkaufens könnte zu einigen Insolvenzen und Umstrukturierungen führen und Einzelhändler dazu zwingen, Verkaufsflächen zu reduzieren und ihr Online-Angebot zu verbessern, damit sie überleben können.

Einige sind vielleicht mehr betroffen als andere: Obwohl Großbritannien den einzigen rein onlinebasierten nationalen Lebensmitteleinzelhändler der Welt hat (Ocado), sind die Nahrungsmittelabsätze im Onlinehandel relativ gering, wodurch der digitale Wandel für die Branche weniger schmerzhaft ist als für andere Industrien (wie in der Grafik ersichtlich).

Allgemeine Waren wie Toaster und Fernseher sind besonders betroffen, da Online-Angebote die Preise auf ein Niveau gedrückt haben, wo die niedrigeren Gewinnspannen den zusätzlichen physischen Verkaufsraum, den einige Einzelhändler im Laufe der Jahre aufgebaut haben, nicht mehr rechtfertigen.

Die Akquisition der Home Retail Group (HRG) durch das britische Unternehmens Sainsbury’s war ein Versuch, dieses Problematik anzugehen: Der Nahrungsmitteleinzelhändler ersetzt den unrentablen Non-Food-Bereich mit einem profitablen „Store within a Store“-Konzept. Argos, Teil der HRG, bietet Kunden im physischen Geschäft Zugang zu jedem Produkt aus dem 1.600 Seiten umfangreichen Haushaltswarenkatalog, die im hinteren Teil des Ladens gelagert werden, was die Flächen maximiert. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, mehr Kunden anzulocken und die Gewinnspannen zu erhöhen.

Auch große Marken leiden

Einzelhändler sind nicht die einzigen Opfer des digitalen Wandels. Auch große Marken leiden, da Verbraucher so genannten Social Media Influencers folgen, die über Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook und Snapchat etablierte Marken vor Herausforderungen stellen und manchmal in Rekordzeit einen neuen Verkaufshit landen. Verbraucher sprechen auf kurze, klare und wirkungsvolle Videos an und fordern Content-Plattformen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Unidirektionale Aussagen von Produzenten, die nur verkaufen wollen, holen Verbraucher immer weniger ab. Dementsprechend haben sich auch die Ausgaben für den Medienbereich verändert. Medienkampagnen verdrängen mittlerweile Druckerzeugnisse und machen einen signifikanten Teil des Werbebudgets aus, wie in der Grafik zu erkennen ist: