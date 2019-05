Die besten Aktienfonds mit Schwerpunkt Japan

Auch in Japan ist der Handelskrieg zwischen China und den USA seit rund einem Jahr das Thema, das die Märkte bestimmt. Der vom japanischen Cabinet Office veröffentlichte Business Conditions Coincident Indicator, der die Stimmung in der Wirtschaft wiedergibt, fiel im April zum vierten Mal in Folge. Und der Liebblingsindikator der Bank of Japan, der Tankan Index, der die Stimmung bei den großen Herstellern einfängt, fiel im März von +19 auf +12 Punkte – das schlechteste Ergebnis seit zwei Jahren.

Aber manchmal können schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft ja gut sein für die Börse. Denn dan zwingen sie den Staat, bzw. in der Regel die Zentralbanken, zum eingreifen. Und das bedeutet in meisten Fällen mehr billiges Geld. Zwar liegt der Leitzins in Japan wie auch in Europa schon bei bei Null, das Potenzial nach unten ist also überschaubar; außerdem ist die Bilanz der Bank of Japan bereits knackevoll: Aktuell hat die Zentralbank Assets im Wert von fünf Billionen [sic] US$ in der Bilanz – mehr als das japanische Bruttoinlandsprodukt 2018 (4,87 Billionen US$). Dieses Verhältnis kann bislang nur die Schweiz überbieten.

Doch die Japaner sind findig, wenn es darum geht, die Börse zum Atmen zu bringen. Im vergangenen jahr kaufte die BoJ Exchange Traded Funds im Wert von 53 Milliarden US$. Dabei hält die Bank bereits rund 80 % aller ETF-Assets in Japan. Das sind allerdings bisher nur fünf Prozent der Marktkaiptalisierung des gesamten japanischen Aktienmarkts; es gibt also noch Luft nach oben. Allerdings stößt das Kaufprogramm nicht uneingeschränkt auf Beifall: Direkte staatliche Intervention an den Aktienmärkten gilt in Japan als No No.

Wahrscheinlicher ist ein Stimulus in Form von Steuererleichterungen: Eigentlich wäre im Oktober eine Anhebung der Mehrwertsteuer von acht auf zehn Prozent fällig. Im Vorfeld der für Juli anstehenden Oberhauswahlen könnte Premier Shinzo Abe jedoch darauf verzichten um sich beim Wahlvolk ins rechte Licht zu rücken.

Und schließlich hat der Nikkei gegenüber den anderen großen Aktienmärkten noch etwas Aufholpotenizial: Gegenüber dem S&P 500 liegt er seit Jahresbeginn noch fast vier und gegenüber dem DAX immerhin drei Prozent zurück.

Einige Aktienfonds bewegen sich auf dem japanischen Aktienmarkt anscheinend mit traumwandlerischer Sicherheit. Die besten von ihnen konnten den Markt in den vergangenen fünf Jahren fast um das doppelte outperformen – das zeigt ein Ranking, das mithilfe der Fondssoftware FVBS Professional erstellt wurde. Berücksichtigt sind Fonds, die länger als fünf Jahre am Markt existieren und ein Mindestgewicht von 200 Millionen Euro auf die Waage bringen.