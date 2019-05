Die Top 20 Rentenfonds über fünf Jahre

Aber jenseits der Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität gibt es ja zum Glück noch eine ständig wachsende Masse von Schuldnern, deren Kreditwürdigkeit einen kleinen Tick geringer ist. Anleihen mit einem Rating von BBB – was immerhin noch Investment Grade entspricht – haben mittlerweile einen Anteil von rund 50 Prozent am Bond-Markt. Und da ist schon etwas mehr Musik drin: US Corporates mit BBB-Rating zahlen aktuell knapp vier Prozent. Anfang Dezember 2018 waren es allerdings auch schon mal 4,8 Prozent.

Am besten schnitt in diesem Vergleich der Horizon Euro High Yield Bond Fund von Janus Henderson ab. Mehr als 63 Prozent konnten Anleger damit in den vergangenen fünf Jahren einfahren bzw. mehr als zehn Prozent pro Jahr – vor Kosten: 5,26 % Agio werden bei Erwerb fällig, die Total Expense Ratio schlägt zusätzlich mit jährlich 1,28 % zu Buche.

Auf Platz zwei schafft es der Emerging Markets Debt aus dem Hause Vontobel. Satte 61,5 Prozent in fünf Jahren, allerdings mit einer geringfügig höheren Volatilität als der erstplazierte. Der Preis: 5,0 % Agio und 1,37 % TER.

An die dritte Stelle unseres Rankings schafft es der Asian High Yield Fund von Fidelity, der – man ahnt es bereits – in asiatische Hochzinsanleihen investiert. Damit konnte Fondsmanager Bryan Collins in den letzten fünf Jahren 61 Prozent Rendite erwirtschaften. Das lässt sich der Emittent Fidelity mit nur 3,5 % Agio vergüten – bzw. mit TER in Höhe von 1,40 % pro Jahr.