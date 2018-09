Die Weltwirtschaft lebt über ihre Verhältnisse

Seit Jahrzehnten berechnet das Global Footprint Network1 (GFN) den Tag, an dem die globale Nachfrage nach natürlichen Ressourcen die Biokapazität des Planeten übersteigt. Dieses Jahr fand der Earth Overshoot Day2 ereits am 1. August statt, so früh wie noch nie zuvor (siehe Abbildung 1). Aus der Berechnung des GFN folgt, dass wir die natürlichen Ressourcen, die für ein Jahr reichen sollten, in etwas mehr als sechs Monaten verbraucht haben.

Und sie ist nicht die einzige dieser Art. Von welcher Seite man es auch betrachtet, es entsteht das Bild einer Weltwirtschaft, die über ihre Verhältnisse lebt. Am deutlichsten wird dies jedoch in Bezug auf den Klimawandel. Wir nähern uns rasch dem Punkt, an dem ein geordneter Übergang zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Allerdings könnten einige der scheinbar abwegigen oder visionären Ideen den Übergang vom „Wahnsinn zum Mainstream” schaffen3.

Es geschieht immer früher