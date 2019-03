Enttäuschende Daten sorgen für schlechte Stimmung

Marktrückblick

In der vergangenen Handelswoche präsentierte die

EZB im Rahmen ihrer Notenbanksitzung die aktualisierten wirtschaftlichen Projektionen

für die Eurozone. Dabei kam es teilweise zu signifikanten Korrekturen. Für 2019

wurden die Wachstumsprognose von 1,7 Prozent auf 1,1 Prozent und die Inflation

von 1,6 Prozent auf 1,2 Prozent zurückgenommen. Auch für 2020 und 2021 fielen

die Werte geringer aus als zuvor. Damit würde das Inflationsziel für die

nächsten Jahre weiterhin verfehlt. Daher kündigte die EZB neue geldpolitisch

expansive Maßnahmen an. Zum einen wurde die Forward Guidance dahingehend

angepasst, dass der Leitzins nicht nur über den Sommer hinaus, sondern bis Ende

2019 auf dem aktuellen Niveau verbleiben soll. Zum anderen wurden neue

Langfristtender (TLTRO) angekündigt. Von September 2019 bis März 2021 sollen

sieben TLTROs mit einer Laufzeit von jeweils zwei Jahren versteigert werden.

Unter dem Strich zeigte sich die EZB damit deutlich expansiver in ihrer

Politik, als von Marktteilnehmern erwartet.

In den USA enttäuschten vergangenen Freitag die

Zahlen des US-Arbeitsmarktes. Im Februar wurden lediglich 20.000 neue Stellen

geschaffen. Dies war deutlich weniger als erwartet (185.000). Aufgrund der

hohen Zuwachsraten in den Vormonaten kann ein Teil der Schwäche jedoch als

technische Gegenbewegung betrachtet werden. Die Arbeitslosenquote sank sogar

von 4,0 auf 3,8 Prozent. Weiterhin positiv entwickelten sich indes die

durchschnittlichen Stundenlöhne. Diese erreichten eine Jahresrate von 3,4

Prozent und damit den höchsten Wert in zehn Jahren. Aufgrund der guten

Arbeitsmarktsituation dürfte sich dieser Trend in den nächsten Monaten sogar

fortsetzen. Aus dem Reich der Mitte gab es neue Daten zum Außenhandel. Diese

fielen insgesamt sehr schwach aus. Demnach brachen die chinesischen Exporte im

Vergleich zum Vorjahr um 20,7 Prozent ein. Auch die Importe gingen um 5,2

Prozent zurück. Man kann mit hoher Sicherheit festhalten, dass die globale

Wachstumsabschwächung und der Handelskonflikt ihre Spuren in der chinesischen

Wirtschaft hinterlassen.

Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent stieg

im Vergleich zur Vorwoche auf 65,74 US-Dollar je Barrel. Die US-Währung legte

gegenüber dem Euro zu und steht nun bei etwa 1,12 EUR/USD. Auch der Yen wertete

gegenüber dem Euro auf.

In der vergangenen Handelswoche lagen die

globalen Aktienmärkte im Minus. Aus Sicht des Euro-Investors verlor der

japanische Markt dabei am wenigsten. Dahinter folgten europäische und

US-amerikanische Titel. Schwellenländeraktien verloren etwas weniger als Titel

aus den entwickelten Regionen. Innerhalb Europas zeigte sich die Eurozone

relativ schwächer. Auf Sektorebene ergab sich folgendes Bild: In Europa

entwickelten sich die Sektoren Basiskonsum, Versorger und

Kommunikationsdienstleistungen überdurchschnittlich. Relative Schwäche zeigten

hingegen die Bereiche zyklischer Konsum, Finanzen und Grundstoffe. In den USA

erzielten Versorger, Kommunikationsdienstleister und Grundstoffunternehmen eine

Outperformance, während die Sektoren Gesundheit, Energie und Industrie

zurückblieben. In den USA und Europa hielten Large Caps dem schwachen Markt

besser Stand als Nebenwerte. Hinsichtlich der Investmentstile „Value“ und

„Growth“ lag in den USA Value vorne, während sich in Europa Growth besser

entwickelte.

In

Rentenbereich erzielten Euro-Staatsanleihen ein klares Plus. Dahinter lagen

Unternehmensanleihen mit IG-Rating und Staatsanleihen mit kurzer Duration.

Hochzinsanleihen verloren hingegen.

Details zur Marktentwicklung finden Sie hier.