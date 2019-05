ESG-Rating: Welche Länder und Branchen haben die geringsten Risiken

Nimm nur so viel wie du brauchst, mach das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst, lasse alles so zurück wie du es vorgefunden hast – die Regeln des gesunden Menschenverstands sollten eigentlich alle kennen, die eine Erziehung genossen haben. Doch sobald Manager in Unternehmen tätig werden, werden diese oft über Bord gekippt: „Warum soll ich mich an die Regeln halten, wenn die anderen es auch nicht tun?“

Aber wer hält sich tatsächlich an die Regeln – und wer tut nur so? Das Bewerten von Unternehmen nach ESG-Standards ist mittlerweile eine gewinnbringende Industrie, denn ein gutes ESG-Rating ist für viele Fondsmanager Voraussetzung dafür, eine Aktie ins Portfolio zu nehmen. Auf Unternehmensebene kommt das Greenwashing, das Vortäuschen einer rechtschaffenen, ökologischen und sozialen Unternehmensführung, immer mehr in Mode; dagegen haben Branchen und Regionen wesentlich weniger Möglichkeiten, sich ein sauberes Image zu verschaffen.

Wie genau es um die Risiken bestellt ist, die Investoren eingehen, wenn sie ihr Geld in einzelne Länder und Sektoren stecken, das hat die Ratingagentur Standar & Poor’s in dem neuen ESG Risk Atlas zusammengetragen.

Auf regionaler Ebene bewertet S&P vor allem das Risiko, wie stark einzelne Länder Naturkatastrophen ausgesetzt sind und wie es um die Qualität der Unternehmensstandard bestellt ist. Wenig überraschend, dass dabei die G20-Staaten auf den vorderen Plätzen dabei sind, wobei Russland mit der Note 5 noch etwas Nachholbedarf aufweist. Selbst Saudi Arabien, wo öffentliche Hinrichtungen noch als traditionelle Rechtspflege betrachtet werden, schneidet da besser ab.

ESG-RISK ATLAS „GOUVERNANCE“