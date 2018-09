EU verabschiedet PEPP

Am vergangenen Montag hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss

der EU die Einführung des Pan-European Pension Product (Pepp)

verabschiedet. Das private Altersvorsorgeprodukt soll europaweit Geltung finden,

die Kosten ein Prozent der Jahresbeiträge nicht überschreiten. Zudem soll die Kapitalanlage

nachhaltig erfolgen. Deutsche Verbände kritisieren den Vorstoß.

Momentan kommen in Europa auf einen Rentner vier Arbeitnehmer,

die für dessen Alterssicherung einstehen. Bis zum Jahr 2060 erwartet die EU,

dass sich dieses Verhältnis deutlich reduziert. In gut 40 Jahren sollen zwei

Arbeitnehmer die Erträge eines Rentners schultern müssen. Das Rentenniveau wird

sich unter dieser Voraussetzung spürbar reduzieren. Dennoch sorgt nur eine

Minderheit der EU-Bürger privat vor.

Um dem entgegen zu wirken hat die EU 2012 das europaweit handelbare

Privatvorsorgeprodukt Pepp auf den Weg

gebracht. Pepp-Produkte sollen von privaten Unternehmen vertrieben werden,

unterliegen aber strengen Zulassungsregularien. Bspw. muss eine transparente Information

über Kosten und Gebühren gewährleistet sein, ebenso gelten besondere Vertriebsbestimmungen.

Ähnlich der Riester-Rente soll Anlegern die Auswahl zwischen verschiedene Risiko-Varianten

möglich sein. Für die geringsten Risikoklassen müssen Anbieter die Beiträge

garantieren. Darüber hinaus sollen Anleger alle fünf Jahre Anbieter und

europaweit den Wohnort wechseln können, ohne mit Einbußen rechnen zu müssen. Zudem

sollen verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Ebenso verlangt

die EU, dass die Kapitalanlage nachhaltig erfolgt. Montag wurde vom Wirtschafts-

und Währungsausschuss der EU der Einführung von Pepp zugestimmt.

BVK und GDV sehen konzeptionelle

Mängel

Auf dem Papier klingt die Idee gut. Doch die Verbände sehen

das Produkt eher kritisch. So äußerte der Präsident des Bundesverbandes

Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), Michael Heinz, Zweifel an der

Attraktivität der Produkte. Riester, Rürup und private Renten- sowie

Lebensversicherungen würden in Deutschland großes Vertrauen genießen. „90

Millionen abgeschlossene Lebensversicherungen beweisen das“, so Heinz in einer

Stellungnahme. PEPP verkompliziere den Vertrieb. Kritik äußerte Heinz auch an

der angedachten Freizügigkeit. Die Rente länderübergreifend anzulegen sei wegen

der unterschiedlichen Steuersysteme der EU-Staaten nur schwer umsetzbar.

Peter Schwark, Mitglied der Geschäftsleitung des Verbandes derDeutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht schon die Konzeption von Peppfalsch angelegt. „Echte Rentenprodukte zeichnen sich dadurch aus, dass sie

dieselben typischen Risiken wie gesetzliche Rentensysteme absichern.

Insbesondere müssen Leistungen im Alter grundsätzlich lebenslang gewährt werden“,

so Schwark. Bei Pepp bestehe das Risiko, „dass das angesparte Geld im Alter vorzeitig

aufgebraucht ist und die Menschen systematisch dem Risiko der Altersarmut

ausgesetzt werden“.