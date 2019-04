Fusion von Unicredit & Commerzbank ist logisch, aber voller Fallstricke

Ein

Bericht der Financial Times hat zu Spekulationen geführt, die

italienische Großbank Unicredit ziehe ein Angebot für einen

„bedeutenden“ Anteil an der Commerzbank in Betracht. Die Gerüchte sind

aus unserer Sicht aus mehreren Gründen schlüssig:

Die

Unicredit kaufte bereits 2005 mit der Hypovereinsbank die damals

viertgrößte deutsche Bank und könnte mit einer Beteiligung an der

Commerzbank ein hohes Synergiepotenzial freilegen – wobei die

kolportierten 500 Millionen Euro deutlich weniger wären, als bei einem

Zusammenschluss mit der Deutschen Bank. Bereits vor zwei Jahren hatte es Berichte gegeben, dass die italienische Bank in Berlin Interesse an der Commerzbank angemeldet habe.

Hinzu kommt: Die Bankaufsichtsbehörde der EU befürwortet angeblich

grenzüberschreitende Aktivitäten, um einigen der schwächeren Akteure mit

Blick auf die Kapitalbasis und die notleidenden Vermögenswerte unter

die Arme zu greifen.

Gleichwohl

wären wir extrem überrascht, wenn ein solcher Deal zustande käme, da es

unseren Erachtens vier sehr große Hürden zu überwinden gilt: