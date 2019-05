Genetische Therapien vermehrt im Fokus von BB Biotech

Der Anteil genetischer Therapien

an der letztjährigen Rekordzahl von 59 Medikamentenzulassungen in den USA ist

zwar noch gering. Die tiefe Zulassungsquote der neuen Technologien ist

allerdings auf den allgemein langen Medikamentenentwicklungszyklus

zurückzuführen. Die zunehmenden Investitionen in gentherapeutische

Entwicklungskandidaten spiegeln sich sowohl in der Vielzahl von klinischen

Studien als auch in den Aussagen von Scott Gottlieb, dem kürzlich

zurückgetretenen Leiter der US-Zulassungsbehörde, der in den kommenden Jahren

mit einer steigenden Anzahl Zulassungen von genetischen Produkten rechnet.

Im Bereich der Gentherapie hat BB Biotech mit dem höchst

erfolgreichen Investment in Avexis begonnen, die 2018 von Novartis übernommen

wurde. Danach konzentrierte sich das Portfolio zunächst auf Voyager

Therapeutics, bevor im 4. Quartal 2018 weitere Unternehmen mit genetischen

Therapien neu ins Portfolio aufgenommen wurden – darunter Audentes und Sangamo.

Die Beteiligungen wurden im 1. Quartal 2019 ausgebaut. Dazu kamen zwei neue

Unternehmen ins Portfolio der Beteiligungsgesellschaft: Crispr Therapeutics ist ein

Pionier im Bereich der Cas9-Genom-Editierung und Homology Medicines baut

derzeit eine Pipeline für Gentherapie und Geneditierung auf. Obwohl diese

Spezialisten im Bereich der Gentherapien und Geneditierung zunehmende

Fortschritte erzielen, sei dennoch erwähnt, dass sich ihre Wirkstoffkandidaten

erst in der frühklinischen Phase befinden. Wir betreten diesen Markt mit

Entschlossenheit, aber auch mit Bedacht. Per 31. März 2019 war BB Biotech mit

4% seines Portfoliovermögens in diesem wichtigen Subsektor für neue

Technologien investiert.

Nicht zu vergessen ist eine weitere

wichtige Produktkategorie – die RNA-basierten Therapien, die nach unserer

Einschätzung aufgrund der durch Übernahmen getriebenen Fantasie im Bereich der

genetischen Therapien etwas in den Hintergrund gerückt sind. Dabei kann mit

verschiedenen genetischen Bausteinen gezielt die Produktion von Eiweissen

reduziert oder gesteigert werden, ohne das menschliche Erbgut zu beeinflussen.

Die dabei entwickelten Substanzen lassen sich in vielen Indikationen passgenau

einsetzen, angefangen bei Stoffwechselstörungen und genetisch bedingten

seltenen Erkrankungen bis hin zu Krebs, Infektionskrankheiten und

Nervenerkrankungen. Wir stocken unser Engagement in RNA-fokussierten Unternehmen, die

inzwischen bereits rund 25% der Portfoliobeteiligungen ausmachen, weiter auf.