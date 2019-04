Gewinne in den Schwellenländern wachsen stark

in seinen aktuellen „Market Notes“ hebt David

Lafferty, Chefstratege von Natixis Investment Managers, das starke

Gewinnwachstum der Unternehmen in den Schwellenländern hervor. Der MSCI

Emerging Markets Aktienindex notiere bei dem 13fachen der “Trailing

Earnings” und dem 12,6fachen der „Forward Earnings“. „Das ist weder

billig noch teuer“, so Lafferty. Die durchschnittliche jährliche

Wachstumsrate liege aber für den MSCI EM, auf drei Jahre prognostiziert,

bei 14 Prozent. Für den S+P 500 liege die entsprechende CAGR-Größe bei 9

Prozent.

Lafferty: „Die entwickelten Volkswirtschaften

USA, Europa und Japan sind nach wie vor gefangen in erheblichen

angebotsseitigen Beschränkungen – vor allem was die Demographie, das

Arbeits­kräftewachstum und die Produktivität betrifft.“

Die meisten Schwellenländer hingegen hätten noch

viel Potenzial, in der Wertschöpfungskette nach oben zu steigen. Sie

könnten ihren Kapitalstock vertiefen (mehr Technologie, Roboter,

anspruchsvollere Fertigung, Infrastruktur usw.), was zu einer höheren

Produktivität führe. In den letzten 15 Jahren habe sich in der EM

bereits ein Wandel vollzogen. Die Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen

sei zurückgegangen, und viele Schwellenländer seien jetzt stärker in

globale Produktionsprozesse, Lieferketten und Handel integriert.