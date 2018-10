Gibt es zehn Jahre nach Lehman neue Verwerfungen?

Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der globalen Finanzkrise scheint die Welt ein sichererer Ort zu sein. Banken verfügen über einen besseren Kapitalstock und sind strenger reguliert, die Schwankungen an den Finanzmärkten sind gering und die Zentralbanken haben mit Zinserhöhungen begonnen oder signalisieren das Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik.

Die Krise ist vorbei und der Alltag ist eingekehrt – was aber wurde aus den Ungleichgewichten, die im Zentrum des Zusammenbruchs standen? Das Ungleichgewicht, das Anfang der Nullerjahre zwischen den Leistungsbilanzen der Industrie- und Schwellenländer entstand, erwies sich letzten Endes als untragbar und führte zu der schlimmsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Wie sehen diese Ungleichgewichte heute aus und wo könnten sich zukünftige Verwerfungen ergeben?

Wir haben festgestellt, dass sich die Weltwirtschaft verändert hat und die Ungleichgewichte weniger ausgeprägt sind. Allerdings hat sie sich auch so verändert, dass die Risiken nicht mehr dieselben sind wie vor zehn Jahren. Bevor wir diese Veränderungen analysieren, untersuchen wir zunächst die Faktoren, die für die Ungleichgewichte im Vorfeld der Krise verantwortlich waren.

Ursachen der globalen Finanzkrise

Die Ungleichgewichte der Weltwirtschaft ergaben sich aus der „Sparschwemme“ – ein Begriff, der 2005 von Ben Bernanke, damals noch Gouverneur der US-Notenbank, geprägt wurde und die Rolle des Überhangs an Ersparnissen im Anstieg des US-Leistungsbilanzdefizit beschreibt1. Viele Schwellenländer waren im Anschluss an die Krisen von 1997–1998 und im Zuge der Entwicklung Chinas zum wichtigen Exporteur daran interessiert, ihre Ersparnisse zu erhöhen. Diese Faktoren führten zu einem Überhang an Ersparnissen im Vergleich zu den Investitionen, was sich im steigenden Leistungsbilanzüberschuss der Region widerspiegelte.

Ein Großteil dieses überschüssigen Kapitals sammelte sich in den Devisenreserven asiatischer Volkswirtschaften an, die sich entweder vor einer zukünftigen Währungskrise schützen oder, wie im Falle Chinas, ein Polster gegen eventuelle Währungsaufwertungen zulegen wollten.

Diese Devisenreserven gelangten dann in die USA und andere Industrieländer wie Großbritannien, wo sie die Vermögenswerte in die Höhe trieben, für Investitionskapital sorgten und inländische Ersparnisse reduzierten. Die anschließende Ausweitung der Lücke zwischen Ersparnissen und Investitionen spiegelte sich in der sinkenden Leistungsbilanz der USA und der Industrieländer wider – das Gegenstück zu dem Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses in den Schwellenländern.

Diese Entwicklung von Defizit und Überschuss bedeutete, dass das Kapital „den Berg hinauffloss“ – von den ärmeren Schwellenländern zu den reicheren Industrieländern. Hauptsächlich wurde sie dadurch gestützt, dass China und andere asiatische Länder Devisenreserven anlegten, um eine Aufwertung ihrer Wechselkurse zu verhindern, womit eine Korrektur des Ungleichgewichts natürlich hinauszögert wurde.

Die Sparschwemme und die Finanzkrise

Im Nachhinein wurde die Sparschwemme von vielen Ökonomen als Schlüsselfaktor der globalen Finanzkrise identifiziert. Ein Großteil des durch die Schwemme entstandenen Überschusskapitals floss in die Bankensysteme der Industrieländer, insbesondere der USA und Großbritanniens, wo es zu immer günstigeren Bedingungen über eine Explosion an minderwertigen Krediten in die Wirtschaft eingespeist wurde, was Haushalten und Unternehmen die Fremdkapitalaufnahme erleichterte. Im Grunde waren die Industrieländer außerstande, die Zunahme an aus den Schwellenländern fließendem Kapital zu absorbieren, was zu einer beträchtlichen Fehlallokation von Kapital führte. Das Epizentrum waren die USA und Großbritannien, wo die günstige Finanzierung von Hypotheken zu einer Explosion der Hauspreise führte. Als die Hypothekenblase platzte, untergrub dies das Vertrauen in die hochverschuldeten US- und britischen Banken, was systemische Auswirkungen auf einen Großteil des globalen Finanzsystems hatte.

So gesehen führte die Sparschwemme zu einem Ungleichgewicht, das die schlimmste Rezession seit der Krise der 1930er Jahre zufolge hatte. Natürlich waren weitere Faktoren notwendig, um aus dem Ungleichgewicht eine Krise werden zu lassen. Eine exzessive Verschuldung und falsch gesetzte Anreize (für „gierige“ Banker), laxe Finanzregulierungen (selbstgefällige Politiker) und eine Geldpolitik, die sich zu sehr auf den Preis anstatt auf finanzielle Stabilität konzentrierte (selbstgefällige Zentralbanker), spielten hierbei eine Rolle. Dennoch war das Ungleichgewicht eine Voraussetzung für die Krise, da sie die wichtigsten wirtschaftlichen Akteure vor eine Aufgabe stellte, mit der sie nicht fertig wurden.

Rollentausch: Die Verlagerung der Sparschwemme

Die Finanzkrise zeigte uns, dass ein Ungleichgewicht einerseits für lange Zeit bestehen kann, dass es andererseits aber auch Verzerrungen und Blasen hervorbringt, die zu enormen Kürzungen führen können. In diesem Fall sorgten weder China noch die anderen asiatischen Volkswirtschaften für ein Ende des Aufbaus von Devisenreserven und die überfällige Anpassung, sondern der Zusammenbruch des Sub-Prime-Hypothekenmarkts. Da war zum Beispiel der „Minsky-Moment”2, als die Anleger in hypothekenbesicherte Wertpapiere erkannten, dass es mit dem Spiel aus war. Mit dem Vertrauen in das Bankensystem und dem Kapitalzufluss war es vorbei.

Dies hatte beträchtliche Auswirkungen auf das Muster der Leistungsbilanzdefizite und -überschüsse. Laut Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) verschwand der Überschuss der Schwellenländer, während sich das Defizit der Industrieländer in einen Überschuss verwandelte. Die Lücke zwischen beiden verengte sich deutlich: Probleme bei der Datenerhebung bedeuten, dass Überschüsse und Defizite nicht ganz miteinander übereinstimmen. Wie Abbildung 1 zeigt, ist jedoch die Lücke von 1,2 Bio. USD im Jahr 2008 auf 400 Mrd. USD im Jahr 2017 gesunken.

Abbildung 1: Die globalen Ungleichgewichte haben nachgelassen