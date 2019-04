Gold glänzt wieder

Der Rohstoffkorb stieg

im vergangenen Monat um 1,3 Prozent, angeführt von Industriemetallen

(4,2 Prozent) und Energie (3,8 Prozent). Diese beiden

konjunkturgetriebenen Sektoren haben am meisten von den Anzeichen

profitiert, dass sich die USA und China einem Handelspakt nähern, der

die Bedenken über einen Rückgang der Nachfrage zerstreuen wird. Dass

sich der eigentliche Deal zwischen den beiden Ländern wahrscheinlich um

mehrere Monate verzögern wird, sollte kein Grund zur Sorge sein, es sei

denn, die Gefahr eines Scheiterns steigt. Die Fundamentaldaten für beide

Teilsektoren bleiben gut.

Im Energiesektor dürfte Öl weiterhin von der Verknappung des Angebots

der OPEC profitieren. Das Kartell hat seine Sitzung im April 2019

abgesagt und damit die derzeitige Politik der Produktionskürzung bis

mindestens Juni 2019 verlängert. Die Verschiebung des Treffens wird der

Gruppe auch die Möglichkeit geben, die Auswirkungen der Sanktionen auf

Iran und Venezuela – sowie etwaige Änderungen der Ausnahmeregelungen für

Verbraucher von iranischem Öl – zu bewerten.

Die Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) in dieser Woche

bestätigte, dass die US-Notenbank (Fed) das Ende ihres

Zinssenkungszyklus für 2019 erreicht hat. Der US-Dollar dürfte

angesichts dieser friedlichen Stimmung die Rohstoffperformance weiterhin

positiv beeinflussen. Die People’s Bank of China hat ihre Geldpolitik

gelockert, während der Nationale Volkskongress die Türen für die

fiskalische Expansion geöffnet hat, um das für dieses Jahr angestrebte

Wirtschaftswachstum von 6 bis 6,5 Prozent zu erreichen. Trotz

des Rückgangs des Global Manufacturing Purchasing Manager Indizes auf

ein 32-Monatstief könnte ein weniger restriktives politisches Umfeld die

Nachfrage nach zyklischen Rohstoffen wie Industriemetallen und Energie

beflügeln.

Gleichzeitig dürfte eine moderate Fed den Goldpreis stützen, da der

Aufwertungsdruck auf Treasury-Renditen und US-Dollar nachlässt. Der

jüngst zu verzeichnende Rückzug aus Edelmetallen könnte sich daher mit

steigenden Gold- und Silberpreisen umkehren. Mit der Unsicherheit

angesichts von Brexit, Handelskonflikten und regelmäßiger Korrekturen an

den Aktienmärkten dürften sowohl Gold als auch Silber von ihren

traditionellen Safe-Hafen-Eigenschaften profitieren.

Öl:

Die Angebotsdynamik auf dem Ölmarkt könnte den Spread zwischen Brent und WTI potenziell ausweiten.

Da die OPEC ihre Förderkürzungen fortsetzt und die USA gegen den Iran

und Venezuela Sanktionen verhängen, könnten die Preise für Brent-Öl

kurzfristig weitere Unterstützung finden. In der Zwischenzeit steigt die

US-Produktion weiter an, was einen Keil zwischen WTI und Brent Preise

trieb.

Industriemetalle:

Industriemetalle profitierten weiterhin von einer Erholung, da die USA und China konstruktive Handelsgespräche führen. Wenn

sich ein Deal um mehrere Monate verzögert, könnte dies die Dynamik

etwas beeinträchtigen. Aufgrund von Versorgungsengpässen und knappen

Lagerbeständen an der London Metal Exchange (LME) erwarten wir jedoch,

dass die Preise im Falle eines Deals wieder steigen werden.

Gold:

Es wird erwartet, dass eine defensiver agierende Fed den Goldpreis in diesem Jahr weiter stützen wird.

Die spekulative Positionierung von Gold hat trotz der Rallye an den

Aktienmärkten zugenommen, da sich die Anleger weiterhin der finanziellen

und geopolitischen Risiken bewusst sind.

Agrarrohstoffe:

Die

Anleger zogen sich aus dem Engagement in Agrarrohstoffe stark zurück,

da deren Aussichten von der Realisierung eines Handelsabkommens

abhängen. Die

Preisentwicklung landwirtschaftlicher Rohstoffen war mit Ausnahme von

Baumwolle und Vieh schwach. Die Short-Positionierung wurde gegenüber dem

Vormonat deutlich ausgebaut. Die Angebotsseite für die meisten

landwirtschaftlichen Rohstoffe, mit Ausnahme von Zucker, bleibt frei.

Der Abschluss eines Handelsabkommens zwischen USA und China könnte also

als Wendepunkt für eine weitere Preiserhöhung dienen, da es die

Nachfrageseite stärkt.