Harter Brexit wird wahrscheinlicher

Vergangenen Freitag meldete Großbritannien einen mehrheitlich unerwarteten Rückgang des BIP. Die wirtschaftlichen Risiken im Land nehmen zu, ein Brexit ohne Vertrag wird wahrscheinlicher.

Wirtschaft auf Schrumpfkurs

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vereinigten Königreich um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal sorgte für Überraschung. Im Schnitt hatten

Volkswirte nur eine Stagnation erwartet.

Nach Auffassung von Ethenea liegt eine der wesentlichen Ursachen im Brexit.

„Der Schaden für die britische Wirtschaft, den das Brexit-Referendum und das

folgende politische Chaos ausgelöst haben, ist bereits jetzt immens und

zumindest teilweise irreversibel“, sagt Volker Schmidt, Senior Portfolio

Manager bei Ethenea. „Im ersten Quartal 2019 ist das BIP zwar um 0,5 Prozent

gewachsen, dieses unerwartet hohe Wirtschaftswachstum ist aber einzig auf eine

erhöhte Lagerhaltung der Unternehmen zurückzuführen.“ Die Unternehmen hätten

vor dem Hintergrund des ursprünglichen Brexit-Termins am 31. März vorsorglich

die Lagerbestände deutlich erhöht und dadurch der Wirtschaft einen einmaligen

Schub gegeben.

Unsicherheit dominiert

Neben dem Rückgang des BIP seien aus Sicht von Ethenea weitere negative

Faktoren in der Wirtschaft bemerkbar. „Die Immobilienpreise fallen deutlich,

Einzelhandelsunternehmen kollabieren, ausländische Arbeitskräfte haben das Land

bereits verlassen, und die Industrie hat ihre Investitionen längst reduziert“,

so Schmidt.

Da die künftigen Rahmenbedingungen unklar seien, würden die

Unternehmen abwarten und nicht in die Zukunft investieren. Besonders betroffen

sei die Autoindustrie. Ethenea verweist auf die Zahlen der Gesellschaft der britischen

Autoproduzenten und -händler. Im ersten Halbjahr 2019 lagen die ausländischen

Investitionen im Sektor bei nur noch 90 Millionen Pfund. Zum Vergleich: In den

ersten sechs Monaten des Jahres 2017 hat das Investitionsvolumen noch 647

Millionen Pfund betragen.

Globale Risiken

Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei derBerenberg Bank, macht zusätzliche

globale Faktoren aus, die dem Land zusetzen: „Da 30 Prozent des britischen

Bruttoinlandsprodukts aus dem Export stammen, treffen Unternehmen ihre

Investment-Entscheidungen mit einem Blick auf die globale Nachfrage. Zunehmende

Unsicherheiten, die mit einer Wachstums-Verlangsamung in China und den

Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA verbunden sind, verstärken die

Sorge um die künftige Geschäftsentwicklung.“

Aus Sicht Schmiedings kämpft der

neue Premierminister Boris Johnson an zwei Fronten, nämlich mit der EU und mit den

gemäßigten Kräften in seiner eigenen Partei. Der Streit könnte nach Rückkehr

des britischen Parlaments aus der Sommerpause am 3. September an Schärfe

zunehmen. Berenberg sieht die Wahrscheinlichkeit eines Brexit mit und ohne Vertrag

am 31. Oktober bei jeweils 30 Prozent. Mit 40 Prozent ist aus Sicht der Bank eine

Verlängerung der Frist über den 31. Oktober hinaus am wahrscheinlichsten. In

diesem Fall würde die Unsicherheit und die Stagnation bei den Investitionen

weiter andauern.

Politischer Kurswechsel?

Das Risiko eines No Deal-Brexit durch die Ernennung des neuen Premierministers Johnson

sieht Stephen Bell, Chefökonom bei BMO Global Asset Management, bei deutlich

über 50 Prozent. In diesem Fall würde das britische Pfund weiter an Wert

verlieren. Besonders stark würden Unternehmen mit heimischem Fokus betroffen.

Allerdings könnt ein schwaches Pfund die meisten Konzerne des britischen

Leitindex FTSE 100 beflügeln, da die Erträge zum großen Teil aus Übersee

stammen.

Bell sieht die Möglichkeit einer politischen Kursänderung nach dem Brexit-Datum:

„Nach dem 31. Oktober liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine

Minderheitsregierung der Labour-Partei eingesetzt wird, bei 40 Prozent. Die

Labour-Partei wird unter anderem von liberalen Demokraten und schottischen

Nationalisten getragen und würde sich deshalb für die Durchführung eines

zweiten Brexit-Referendums entscheiden.“

Im Falle eines No-Deal Brexits geht

Bell von einer Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of England aus. Das

würde aus seiner Sicht den Druck auf britische Staatsanleihen verringern.

Trotzdem müssten Anleger mit einer Abstufung des Ratings von AA auf AA-

rechnen. Insgesamt hält Bell die Auswirkungen auf den Anleihenmarkt in

Großbritannien aber für gering.