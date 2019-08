Hüfner: Wandel bei den Target-Salden

Wenn es keine Skandale gibt, wird es langweilig. Die Tar­get-Salden der Bundesbank waren lange Zeit das „Enfant Terrible“ des Euros. Was wurde nicht alles darüber ge­schrie­ben? Sie seien der Sprengsatz, der die Währungs­union zum Scheitern bringen werde. Sie führten zur Ver­armung Deutschlands, weil die südeuropäischen Partner immer mehr Geld haben wollten. Deutschland ginge pleite, wenn Italien aus dem Euro ausscheiden würde, etc.

Zur Erinnerung: Target (genauer Target 2) ist eines der

größten Zahlungsverkehrssysteme der Welt. Es wickelt täg­lich (!) Überweisungen

im Wert von EUR 1.700 Mrd. inner­halb der europäischen Währungsunion ab. Zu

größeren Pannen ist es dabei bisher nicht gekommen.

Wie bei jedem Clearing-System entstehen bei der

Abwick­lung der Zahlungen Salden, zum Beispiel wenn eine Bank an einem Tag mehr

Zahlungen an das Ausland leistet als

sie empfängt. Normalerweise gleichen sich solche Salden über

die Zeit aus. Das war in den ersten zehn Jahren der Währungsunion auch

regelmäßig der Fall. Die Salden wa­ren null (siehe Grafik).

»Die neuen Target-Salden sind etwas ganz anderes.«

Problematisch wurde es erst mit der großen Finanz- und

Eurokrise. Da trauten sich die Banken gegenseitig nicht mehr über den Weg. Sie

wollten auch vorübergehende Salden nicht mehr in ihren Büchern halten. Wenn es

einen Saldo gab, wurde er sofort an die Notenbanken weiterge­reicht. Das war

die Geburtsstunde der Target-Salden der Bundesbank. Sie sind also Ausdruck des

Misstrauens zwi­schen den Banken in der Währungsunion. Sie sind ein Kri­senindikator.

Seit 2007 sind sie auf fast EUR 1.000 Mrd. gestiegen.

Das ist es, wovor die Menschen Angst haben: Ein riesiger

Schuldenberg, der wohl nie wieder abgebaut wird. Der gu­ten Ordnung halber muss

man freilich hinzufügen, dass es in letzter Zeit noch einen anderen Grund für

die Target-Sal­den gab. Das waren die Wertpapierkäufe der EZB. Durch die Art

ihrer technischen Abwicklung entstehen ebenfalls Salden in Target 2. Das

Kaufprogramm ist aber im vorigen Jahr ausgelaufen. Von dieser Seite gibt es

also heute kein Störfeuer mehr.

Jetzt kommt die gute Nachricht. Auch die auf dem Misstrau­en

beruhenden Target-Salden erhöhen sich nicht mehr. Die Banken sind wieder

bereit, sich gegenseitig Kredit zu ge­währen. Wenn ein Saldo auftritt, wird er

von den beteiligten Kreditinstituten in die eigenen Bücher genommen. Der

Geldverkehr im Euroraum funktioniert nicht mehr anders als der auf den nationalen Märkten.

Daran ändern auch die immer noch bestehenden Probleme im

Euro nichts. Siehe zum Beispiel die Streitereien zwi­schen Rom und Brüssel seit

letztem Jahr über zu hohe italienische Budgetdefizite und über ein mögliches

Defizit­verfahren. Die deutschen Banken waren auch in dieser Zeitweiterhin bereit, Italien Linien einzuräumen. Die Verhältnis­se

im Euro haben sich normalisiert. Die Target-Salden blei­ben gleich. Es ist

nicht viel anders als in den zehn Jahren vor den Krisen, nur leider auf höherem

Niveau.

So schön so gut. Es bleibt aber ein Schönheitsfehler. Wenn

alles wieder so gut ist, warum werden dann nicht auch die Bestände der Salden

abgebaut, die bis jetzt aufgelaufen sind? Warum gehen sie nicht auf null

zurück? Nach dem Höhepunkt der Eurokrise 2012 wurden die Salden ja auch eine

Zeitlang abgebaut.

Das hat viele Gründe. Zum einen bewegen wir uns noch auf

dünnem Eis. Es dauert eine Weile, bis das Ende der Krise überall in den Köpfen

angekommen ist und die Risiko-Ma­nager der Banken grünes Licht geben. Zum

anderen han­delt es sich um riesige Beträge, bei denen es Zeit braucht, um sie

abzubauen. Hinzu kommt, dass Deutschland durch seine Leistungsbilanzüberschüsse

Monat für Monat neue Forderungen aufbaut, die von den Partnerländern absorbiert

werden müssen. Auch das ist ein Batzen Geld.

Es kommt aber noch schlimmer. Wegen der

niedrigen Inflation und der schlechten Konjunktur ist damit zu rech­nen, dass

die EZB die Wertpapierkäufe wieder aufnimmt.

Damit entstehen neue Target-Salden. Sie werden also nicht

weniger, sondern eher mehr.

Aber, und das ist wichtig: Die neuen Target-Salden sind et­was

ganz Anderes als die bisherigen. Davor müssen wir keine Angst mehr haben. Sie

sind nicht mehr ein Symptom von Krisen und mangelndem Vertrauen. Sie sind ein

Kolla­teralschaden der Geldpolitik. Gegenpol sind auch nicht mehr Schulden

Italiens oder Spaniens, sondern zunehmend Verbindlichkeiten der EZB. Man sollte

darüber nachdenken, ob bei den Wertpapierkäufen nicht Lösungen möglich sind,

die Salden zu vermeiden.

Für den Anleger

Die Normalisierung der Target-Salden ist ein gutes Zeichen

für die Kapitalmärkte. Der Euro wird stärker. Für die Banken fallen Risiken

weg. Freuen wir uns aber nicht zu früh. In den letzten Monaten sind neue

Risiken dazugekommen. Per Saldo ist das Umfeld der Märkte eher schwieriger

gewor­den.