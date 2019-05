Immobilienfonds beliebter als Aktienfonds

Die Deutschen sind ein schreckhaftes Volk, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Laut Bundesbank-Statistik liegen aktuell 2,3 Billionen Euro hierzulande auf Sparbüchern, Festgeldkonten, niedrig verzinsten Schuldverschreibungen oder ohne Verzinsung auf Girokonten. Das ist mehr als ein Drittel des Geldvermögens in Deutschland, das täglich durch Inflation oder Minuszinsen an Wert verliert. Und es ist mehr als doppelt so viel, wie in Publikumsfonds investiert ist. Speziell zu Aktien haben die Deutschen bekanntermaßen ein gestörtes Verhältnis: Laut aktueller Statistik des Fondsverbandes BVI haben deutsche Sparer aktuell nur 377 Milliarden Euro in Aktienfonds angelegt.

Mehr Vertrauen in Fondsmanager als in passive Fonds



Durch den Kursrutsch an den internationalen Aktienmärkten Ende vergangenen Jahres ist das Vertrauen der Anleger in Dividendenpapiere zwar nicht gerade gewachsen. Doch es gibt trotzdem Erstaunliches zu vermelden. Erstens: Seit Dezember 2018 haben Aktienfonds laut BVI-Statistik netto immerhin 1,4 Milliarden Euro an frischem Kapital eingesammelt. Und das, obwohl Anleger stark verunsichert in das neue Jahr gestartet sind. Viel erstaunlicher ist jedoch, dass deutsche Anleger dem weltweiten Trend hin zu passiven Fonds trotzen: Aktiv gemanagte Fonds verzeichneten im ersten Quartal 2,4 Milliarden Euro an Zuflüssen. Aktien-ETFs mussten eine Milliarde Euro Abflüsse hinnehmen.

Noch mehr Vertrauen in Betongold

Noch mehr Vertrauen als in Aktienfonds-Manager haben deutsche Anleger offensichtlich in die Manager Offener Immobilienfonds. Die BVI-Absatzliste der offenen Publikumsfonds im ersten Quartal führen Immobilienfonds an. Ihnen flossen netto drei Milliarden Euro zu – also doppelt so viel wie den Aktienfonds. Das von den Fondsgesellschaften verwaltete Netto-Vermögen in Immobilienfonds ist in den vergangenen zwölf Monaten von 175 Milliarden Euro (Ende März 2018) auf 200 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 14 Prozent. Auf offene Publikumsfonds entfallen nun 101,1 Milliarden Euro, auf offene Spezialfonds 92,2 Milliarden Euro und auf KAGB-konforme geschlossene Fonds 6,3 Milliarden Euro.