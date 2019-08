Laut Studie: Die besten Stiftungsfonds

Stiftungsfonds hatten im vergangenen Jahr mit niedrigen Anleiherenditen und hohen Aktienkursschwankungen zu kämpfen. Eine Studie von FondsConsult zeigt, welche Fonds damit am besten umgehen konnten.

Stiftungsfonds haben besondere Aufgaben. Zwar ist der Begriff „Stiftungsfonds“ nicht allgemeingültig definiert. Und die Fonds müssen sich nicht an standardisierte Vorgaben zum Investmentansatz oder Anlagestil halten. Doch die Stiftungen, die in solche Fonds investieren, haben sehr konkrete Anlagebedürfnisse: Sie müssen bei ihren Investitionsentscheidungen immer einen Zielkonflikt berücksichtigen. Einerseits sollen die Investitionen hohe ordentliche Erträge erwirtschaften, gleichzeitig darf das investierte Kapital keinen zu hohen Risiken ausgesetzt sein.

In Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen wiegt dieser Zielkonflikt besonders schwer. Wie wichtig es für Stiftungen ist, ein defensives und flexibles Anlageprodukt zu finden, das auch bei extrem schwankenden Kursen an den Kapitalmärkten Risiko und Ertrag in einem für Stiftungen akzeptablen Verhältnis hält, wurde im vergangenen Jahr deutlich.

Für Stiftungen sind objektive und analytisch scharfe Entscheidungshilfen bei der Suche nach passenden Stiftungsfonds deshalb enorm wichtig. Dazu zählt auch die jährlich erscheinende Stiftungsfonds-Studie der Münchner Beratungsgesellschaft FondsConsult Research. Die aktuelle, vor kurzem erschienene Studie zeigt, welche Fonds sich im vergangenen Jahr in einem extrem schwierigen Kapitalmarktumfeld gut behaupten konnten – und welchen Fonds dies weniger gelang.

Fünf Stiftungsfonds mit der Note „sehr gut“

Bei den untersuchten Fonds handelt es sich überwiegend um Mischfonds mit defensivem Charakter. In die Bewertung der Fonds flossen qualitative Kriterien wie Fondsmanagement, KVG, Anlagegrundsätze inklusive Portfolio sowie Risikomanagement, Ausschüttungsrendite und Kosten ein. In der quantitativen Analyse wurden Return, Sharpe Ratio, Volatilität und maximaler Verlust analysiert und so das jeweilige Risiko-Rendite-Verhältnis bewertet. In der abschließenden Gesamtbewertung wurden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse zusammengeführt.