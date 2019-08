LFDE-Fonds mit mehrheitlich positiver Entwicklung

Die Fonds des französischen Vermögensverwalters LFDE – La Financière de l’Echiquier haben sich im zweiten Quartal mehrheitlich positiv entwickelt und auch besser als die meisten Mitbewerber abgeschnitten.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr sieht Olivier de Berranger,

Chief Investment Officer und Leiter des Portfoliomanagements von LFDE,

weiterhin geopolitische Risiken mit dem anhaltenden Handelskonflikt

zwischen den USA und China, der mittlerweile das Vertrauen der privaten

Haushalte und der Unternehmen belastet, dem bevorstehenden Brexit und

einer möglichen Eskalation mit dem Iran. Von den Zentralbanken in den

USA und Europa erwarten die Märkte ein beherztes Eingreifen mit

Zinssenkungen sowie einer expansiven Geldpolitik. Für den Fall einer

Marktkorrektur sind die Portfolios gut gerüstet.

Der Mittelwerte-Fonds Echiquier Agenor Mid Cap Europe

(Anteil A) hat allein im zweiten Quartal ein Plus von 8,72 Prozent

erzielt und schloss mit einem großen Vorsprung auf seinen Referenzindex,

den MSCI Small Cap Europe (+1,35 %). Wie im ersten Quartal trugen die

robusten erstklassigen Wachstumswerte infolge der günstigen Marktdynamik

und durchweg unerwartet guter Unternehmensergebnisse zum positiven

Abschneiden bei, darunter z. B. Sartorius mit plus 23 Prozent.

Im

Berichtszeitraum wurden drei neue Positionen aufgebaut: Hexpol AB, ein

Nischen-Marktführer im Bereich Polymer-Compoundings (Aufbereitung von

Kunststoffen), der durch seine attraktive Bewertung überzeugt; Smiths

Group, ein englischer Mischkonzern mit hochwertigen Assets, der sich

wieder auf Wachstumskurs befindet und die Veräußerung seiner

Medizinsparte beabsichtigt, und Technogym, ein weltweit führender

Hersteller von Premium-Fitness-Geräten. Umgekehrt wurden eine Reihe von

Aktien, wie z. B. Cellnex, reduziert, da sie seit Jahresbeginn sehr gut

gelaufen waren und ihre Bewertungen allmählich ausgereizt sind.

Der auf nachhaltiges Investieren ausgerichtete Echiquier Major SRI Growth Europe

schnitt im zweiten Quartal mit einem Plus von 7,2 Prozent (Anteil I)

ebenfalls besonders gut ab und übertraf den Referenzindex MSCI Europe

Net Return-Index um 4,2 Prozent. Dank seiner relativ defensiven

Positionierung konnte sich der Fonds trotz der Korrektur Anfang Mai gut

behaupten und in vollem Umfang vom Aufwärtstrend profitieren, der bei

Wachstumswerten ausgeprägter war als bei Value-Titeln. Seit Jahresbeginn

hat der Fonds 26,1 Prozent (Anteil I) zugelegt, der MSCI Europe Net

Return-Index dagegen nur 16,2 Prozent. Der Fonds war wie bereits zum

Jahresbeginn auch im gesamten Berichtsquartal zu 95 bis 100 Prozent

investiert.

Die

Positionierung des Fonds in eindeutigen Wachstumswerten, die rund 70

Prozent des Portfolios repräsentieren und relativ unabhängig vom

Konjunkturzyklus sind, zahlte sich in hohem Maße aus. Im Quartalsverlauf

leisteten 90 Prozent der Positionen positive Performance-Beiträge.

Darunter war der spanische Telekombetreiber Cellnex (+24,4 %), der durch

Verträge zum Betrieb von Mobilfunkmasten für positive Schlagzeilen

sorgte. Der deutsche Software-Konzern SAP (+18,7 %), eine der größten

Positionen im Fonds, legte gute Zahlen vor und erregte das Interesse des

aktivistischen Investors Elliott. Der Luxusgüterhersteller LVMH (+15,5

%) verzeichnet keinen Rückgang in China und gibt sich in Bezug auf die

Perspektiven der Branche optimistisch.

Der globale Aktienfonds Echiquier World Equity Growth

konnte im zweiten Quartal den Referenzindex MSCI ACWI in zwei von drei

Monaten übertreffen. In der ersten Jahreshälfte erzielte der Fonds in

fünf von sechs Monaten eine Überperformance gegenüber der Benchmark und

konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Referenzindex ausbauen. Die

Überperformance des Fonds war in erster Linie führenden

Software-Unternehmen und digitalen Zahlungsdienstleistern zu verdanken,

die allesamt zweistellige Kurszuwächse verzeichneten: Microsoft, Adobe,

Visa und Mastercard.

Der

strengen Verkaufsdisziplin folgend wurden im zweiten Quartal alle im

ersten Quartal aufgebauten Positionen wieder aufgelöst. Im Falle des

Zahlungsdienstleisters Paypal und des Medizintechnikherstellers Stryker

sank das angestrebte Kurspotenzial für den Dreijahreszeitraum unter die

erforderliche Schwelle von 15 Prozent. Beim chinesischen

Spirituosenunternehmen Kweichow Moutai spielten Bedenken hinsichtlich

ESG-Kriterien eine Rolle. Der Konzern errichtete eine Struktur aus

verbundenen Unternehmen, die Minderheitsaktionäre unserer Ansicht nach

benachteiligt und ein offensichtlicher Ausdruck schlechter

Unternehmensführung ist. Auch Positionen in Caterpillar und Murata

wurden im Berichtszeitraum aufgelöst, weil beide Unternehmen eine hohe

Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus aufweisen und sich die ungünstigeren

makroökonomischen Bedingungen negativ auf die möglichen Kursziele

auswirken. Ersetzt wurden beide Positionen durch den

Medizintechnikhersteller Becton Dickinson und Blackrock, die günstige

Einstiegsniveaus aufwiesen.

Zu

Beginn des zweiten Halbjahres bleibt die Anlagestrategie unverändert:

Wir setzen nach wie vor auf Anlagethemen wie Cloud Computing,

transformative Unternehmen sowie eine Erholung der chinesischen

Wirtschaft infolge der Konjunkturstützungsmaßnahmen der Regierung.