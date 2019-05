Mehr Rendite durch Fonds mit niedrigen Kosten

Die Ex-post-Kostentransparenz knüpft damit an die Ex-ante-Kostentransparenz an, die seit Anfang 2018 verpflichtend ist. In diesem ersten Schritt wurden Banken, Fondsgesellschaften und Co. verpflichtet, ihre Kunden vor dem Kauf über alle Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen und dem jeweiligen Finanzinstrument zu informieren.

So sinnvoll diese Instrumente grundsätzlich sind, so wenig sagen die Kostenausweise als einzelne Dokumente jedoch darüber aus, wie erfolgversprechend ein Produkt ist und wie teuer oder preiswert im Vergleich zu anderen Produkten. Diese Dimension wird erst deutlich, wenn man sich das Zusammenspiel von Preis und Wertentwicklung in größerem Maßstab ansieht. Und da zeigt eine aktuelle Studie „Fondskosten – der Schlüssel einer erfolgreichen Fondsauswahl?“, die der Unternehmensberater Bernd Baur (bbconsulting) gemeinsam mit dem Petersmann Institut erstellt hat, in welchem Verhältnis Wertentwicklung und Kosten von Fonds zueinander stehen.

Das Ergebnis der Untersuchung ist eindeutig: Wer Fonds mit unterdurchschnittlichen Kosten in seiner Anlageentscheidung bevorzugt, hat deutlich größere Chancen, eine über dem Durchschnitt der Peergroup des Produkts liegende Performance zu erzielen. Dabei spielt es der Studie zufolge keine Rolle, für welche Anlageklasse oder Fondskategorie sich der Anleger im Vorfeld entschieden hat. „Es ist offensichtlich, dass die Höhe der Kosten, die einem Fonds belastet werden, nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, sondern auch die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Portfoliomanagements überschattet. Fondsmanager, deren Fondskosten deutlich über dem Durchschnitt lagen, konnten in der Vergangenheit diesen Rucksack über ein aktives Management nicht mehr wettmachen. Darum gilt wie im ganzen Wirtschaftsleben: Der Gewinn eines Investments liegt im Einkauf“, stellt Autor Bernd Baur heraus.

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Laut der Studie kostete ein weltweit investierter Aktienfonds zwischen Februar 2018 und Februar 2019 für Privatanleger durchschnittlich 1,50 Prozent jährlich, ein ETF lag bei 0,31 Prozent. Fonds, deren Kosten über dem Durchschnitt lagen, haben in der Fünf-Jahres-Betrachtung nur zu einem Anteil von knapp 28 Prozent eine Mehrrendite gegenüber der Peergroup erzielt. Fonds mit unterdurchschnittlichen Kosten hingegen haben dies zu fast 85 Prozent geschafft.