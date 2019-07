Metzler AM: Italien im Focus

Die neue italienische Regierung erschreckte die Finanzmarktakteure jedoch seit Mai 2018 immer wieder mit Plänen, die den Haushaltsüberschuss merklich reduziert hätten. Die Folge war ein kräftiger Anstieg der Zinsen aufgrund von Bonitätssorgen. So erreichte der Zins achtjähriger italienischer Staatsanleihen mit etwa 3,3 % Mitte Oktober 2018 einen Hochpunkt. Der Zins einer achtjährigen Staatsanleihe ist ein guter Indikator für die Entwicklung des durchschnittlichen Zinses aller ausstehenden Staatsanleihen. Da Italien überwiegend langlaufende Staatsanleihen emittiert hat, dauert es durchschnittlich sieben Jahre, bis sich eine permanente Zinsänderung vollständig in den durchschnittlichen Zinskosten für den italienischen Staat widerspiegelt. Auf Basis der Annahme einer stabilen Wirtschaft mit einem stabilen Haushaltsüberschuss wäre unseren Berechnungen zufolge ein permanenter Anstieg des Zinsniveaus auf 3,5 % eine kritische Marke für den italienischen Staat, da in diesem Fall das vielbeachtete Niveau der Zinszahlungen auf etwa 10 % der Staatseinnahmen steigen würde.

Diesen Fragen geht Edgar Walk, Chefvolkswirt Metzler Asset Management, in seinem aktuellen Kapitalmarktausblick nach. In den USA habe der Handelskonflikt Spuren in der Industrieproduktion hinterlassen. Chinas Regierung gelinge der Spagat, einen Verschuldungsanstieg und zugleich einen Wachstumseinbruch zu vermeiden. In einem Exkurs beleuchtet Walk zudem, welche Folgen die Einführung der Facebook-Währung Libra auf entwickelte Volkswirtschaften und auf Schwellenländer haben könnte – und kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen.

BIP in % ggü. Vorquartal und Rendite zehnjähriger Staatsanleihen minus EONIA in %-Punkten

Würde der Haushaltsüberschuss jedoch merklich fallen und die Zinsen zugleich steigen, hätte das mittelfristig explosiv steigende Schulden zur Folge. Auch scheinen die Zinsen einen großen Einfluss aufs Wirtschaftswachstum in Italien zu haben. Steigt das Zinsniveau, wird es unattraktiver für Unternehmen und private Haushalte, Kredite aufzunehmen, und die Sparquote steigt tendenziell. Der Rückgang des Zinsniveaus seit Juni eröffnet somit die Möglichkeit, dass sich das Wachstum in Italien in den kommenden Quartalen beschleunigt.

BIP in % ggü. Vorquartal und Rendite zehnjähriger Staatsanleihen minus EONIA in %-Punkten

Quellen: Thomson Reuters Datastream, Metzler; Stand: 31.3.2019

Für

den jüngsten Zinsrückgang dürften die Aussichten auf eine baldige

Zinssenkung der EZB und auf eine Neuauflage des Wertpapierkaufprogramms

verantwortlich gewesen sein. Einige Stimmen gehen sogar so weit, die

Rede von EZB-Präsident Draghi im portugiesischen Sintra als eine neue

„What ever it takes“-Rede zu interpretieren, die Inflation unter Einsatz

aller Instrumente wieder auf 2,0 % zu heben. Davon würde Italien

sicherlich indirekt am meisten profitieren.

Nachdem

die damals neue italienische Regierung im vergangenen Jahr bei hohen

Zinsen und einer schrumpfenden Wirtschaft in den Abgrund geblickt hat,

besteht nun die Hoffnung auf einen Kurswechsel zu einem soliden

Staatshaushalt – mit einer wachstumsfreundlichen Politik und

vertrauensbildenden Maßnahmen für die Anleiheinvestoren. Andere Länder

könnten dabei als Vorbild dienen: Spanien bezahlt beispielsweise nur

einen Zins von 0,48 % für zehnjährige Anleihen, Portugal von 0,56 %.

USA: Der Konsum trägt

Ein

solider Arbeitsmarkt, steigende Löhne und sinkende Zinskosten steigern

die Einkommen der US-Haushalte und bilden somit die Grundlage für einen

soliden Konsum, was die Einzelhandelsumsätze zeigen dürften (Dienstag).

Auch der Wohnimmobilienmarkt profitiert von den gesunkenen Zinsen, was

sich im NAHB-Index (Dienstag), in den Neubaubeginnen (Mittwoch) und den

Neubaugenehmigungen (Mittwoch) widerspiegeln dürfte.

Die

US-Industrie wurde jedoch zuletzt sehr hart vom globalen

Handelskonflikt getroffen, wie die Industrieproduktion (Dienstag) und

der Philadelphia Fed Index (Donnerstag) belegen dürften.

China: Moderates, aber stabiles Wachstum

Die

chinesische Regierung setzt derzeit nur begrenzt und sehr gezielt

wirtschaftspolitische Stimuli ein, um einen merklichen Anstieg der

Verschuldung zu vermeiden. Dementsprechend bleibt ein Wachstumsschub

aus, doch wird ein Wachstumseinbruch verhindert. Die Industrieproduktion

(Montag), die Einzelhandelsumsätze (Montag) sowie das BIP (Montag) im

zweiten Quartal dürften somit eine moderat, aber stabil wachsende

Volkswirtschaft zeigen.

Über die neue Facebook-Währung Libra

Eine

neue Währung ist der Libra eigentlich gar nicht, vielmehr setzt er sich

aus einem Korb verschiedener Währungen zusammen. Kauft jemand mit

seinem Euro einen Libra bei Facebook, legt Facebook den Euro in

Staatsanleihen von Ländern mit bester Bonität an. Der Libra ist somit

eine vollständig mit Staatsanleihen gedeckte Währung und entspricht

damit dem „Vollgeld“ – ein wichtiges Thema, über das es beispielsweise

2018 eine Volksabstimmung in der Schweiz gab. Da es sich um einen

Währungskorb handelt – voraussichtlich inklusive Euros –, schwankt der

Wechselkurs des Libra zwar zum Euro, aber nicht so stark, wie der Euro

normalerweise gegenüber anderen Währungen schwankt. Die Vorteile des

Libra sind somit: Er ist ein solides Wert-aufbewahrungsmittel, kann

leicht im Internet und über das Handy für Zahlungen verwendet werden und

ist sofort und ohne Transaktionskosten international einsetzbar.

US-Notenbankpräsident

Powell hat Facebook nun in dieser Woche dazu aufgefordert, mit der

Einführung des Libra zu warten, bis alle Fragen geklärt seien. Facebook

hat derzeit etwa 2,7 Mrd. Nutzer, sodass der Libra das Potenzial hat,

groß zu werden. Hierzu eine Beispielsrechnung: Sollten eine Milliarde

Facebook-Nutzer Libra im Wert von je 1.000 USD kaufen, müsste Facebook

Staatsanleihen von 1,0 Billionen USD erwerben. In Europa und Japan sind

die Staatsanleihemärkte aber ausgetrocknet. Und wahrscheinlich würde

eine Deckung nur mit US-Staatsanleihen bei diesem möglichen Volumen

schwierig werden. Schon allein daran könnte der Libra scheitern.

Negative

Folgen für die Banken in den entwickelten Volkswirtschaften sind

dagegen eher unwahrscheinlich. Kaufen Privatanleger mit ihren

Bankguthaben Libra, und Facebook kauft dann entsprechende

Staatsanleihen, würden im ersten Schritt die Bankeinlagen zwar sinken,

im zweiten Schritt würden die Verkäufer der Staatsanleihen

wahrscheinlich jedoch ihr Geld wieder bei einer Bank deponieren – seien

es private Akteure, der Staat oder die Zentralbank.

Für

Schwellenländer mit instabilen Währungen wäre der Libra dagegen eine

echte Gefahr. Die heimischen Banken könnten in großem Umfang bestehende

Einlagen in heimischer Währung oder in Fremdwährung verlieren, die

Währungen würden stark unter Druck kommen, und die Kreditvergabe könnte

als eine Folge dessen kollabieren. Der Libra könnte somit eine Reihe von

Schwellenländerkrisen auslösen.

Eine gute und erfolgreiche Woche wünscht

Edgar Walk

Chefvolkswirt Metzler Asset Management

Sie können sich den Wochenausblick KW 29 hier auch im PDF-Format downloaden.