Midterm Elections in den USA: Drei Szenarien aus Marktperspektive möglich

Möglichkeit

1: Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus

„Wenn

die Demokraten das Repräsentantenhaus übernehmen und die Republikaner den Senat

behalten, wird sich das an den Märkten nur geringfügig bemerkbar machen“, sagt

Miller. Dieses Ergebnis gilt als wahrscheinlichster Wahlausgang. Die Demokraten

müssen 23 zusätzliche Sitze für eine Mehrheit gewinnen, zwölf davon gelten

bereits als sicher. Demnach müssten sie nur noch elf von den 30 republikanischen

Sitzen gewinnen, die auf der Kippe stehen. „Da die meisten Anleger mit diesem

Ergebnis rechnen, hätte es die geringsten Auswirkungen auf die Märkte“, sagt

Miller.

Wenn

die Demokraten nur in einer Kammer die Mehrheit erlangen, sind sie ohne eine

republikanische Mitarbeit nicht in der Lage, die Gesetze durchzubringen. „Von

den Demokraten sind dann eher symbolische Legislativvorschläge in Hinblick auf

die Präsidentschaftswahl 2020 zu erwarten. Diese sind zwar für

Nachrichtenzwecke und Schlagzeilen nützlich, aber fast aussichtslos, um ein

tatsächliches Gesetzt zu werden“, erklärt der Experte.

Möglichkeit

2: Republikaner behalten ihre Mehrheit

„Wenn

der Status quo erhalten bleibt – also die Republikaner beide Kammern halten

können, ist es wahrscheinlich, dass die Kurse steigen“, so Miller. Sollten die

Republikaner sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus halten, dürfte

das den Erwartungen der meisten Anleger widersprechen. „Man könnte meinen, dass

eine Verlängerung des Status quo keine besonders scharfe Reaktion bei Aktien

und Anleihen hervorrufen würde. Das entscheidende Kriterium an den Märkten ist

allerdings die politische Unsicherheit“, weiß Miller. „Kaum einer rechnet

damit, dass die Republikaner beide Kammern halten können.“ Für Anleger, die in

den letzten zwei Jahren Maßnahmen wie Deregulierung und Steuersenkungen begrüßt

haben, dürfte das potenzielle Ende einer solchen unternehmensfreundlichen

Politik jedoch ein Risiko darstellen.

Möglichkeit

3: Demokraten siegen überraschend in beiden Kammern

„Wenn

die Demokraten sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat gewinnen, wäre es das

überraschendste Ergebnis – sowohl aus Sicht der aktuellen Erwartungen als auch

für potenzielle Marktauswirkungen. Dann ist eher ein Abwärtstrend zu vermuten“,

sagt Miller. Es sei verfrüht, bei diesem Ergebnis auf den Ausgang der

Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 zu schließen, ein tiefgreifender Wandel

könnte trotzdem eingeleitet werden. „Bei diesem Ergebnis würden die Märkte

beginnen, politische Vorschläge von links ernster zu nehmen. Selbst dann, wenn

Trump gegen jede Gesetzgebung, die er in den nächsten zwei Jahren nicht mag,

ein Veto einlegt“, meint der Experte.

Kaum mit langfristigen Auswirkungen

zu rechnen

Auch wenn das Wahlergebnis kurzfristig

massive Einflüsse auf die Märkte haben könnte, seien langfristige Einflüsse auf

die Märkte allerdings unwahrscheinlich. „Die Politik kann zwar kurz- und sogar

mittelfristige makroökonomische Auswirkungen haben, die Fundamentaldaten werden

meist jedoch nur geringfügig beeinflusst“, erklärt Miller. Darüber hinaus

könnten sich Unternehmen mit der Zeit an veränderte rechtliche und

regulatorische Rahmenbedingungen anpassen.

Mit einem langfristig orientierten

Investitionsansatz dürften die Midterm Elections daher nur begrenzte Auswirkungen

für Anleger haben. Miller schließt mit einem Tipp für Investoren: „Obwohl

vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind, waren die

Märkte nach jeder Halbjahreswahl seit 1950 ein Jahr später auf einem höheren

Niveau“.