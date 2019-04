MMT: Eine Theorie zum Gelddrucken

Gemeint ist die Modern Monetary Theory (MMT). Sie stellt eine Reihe von den Erkenntnissen, die heute Allgemeingut sind, auf den Kopf. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen die öffentlichen Defizite. In der traditionellen Theorie gelten Defizite mehrheitlich als schlecht, weil sie das Vertrauen an den Finanzmärkten unterminieren, die Zinsen erhöhen, private Investitionen verdrängen und weil sie ein Zeichen dafür sind, dass der Staat mit den Steuergeldern nicht vernünftig umgehen kann.

Eine neue Theorie macht Schlagzeilen. Sie stammt von Volkswirten, wird aber vor allem an den Kapitalmärkten und in der Politik heftig diskutiert. Bei einigen ruft sie wütende Kommentare hervor. Larry Fink oder Bill Gates bezeichnen sie als „Müll“ und „dummes Gerede“. Jan Hatzius, der kluge Chefvolkswirt von Goldman Sachs sieht in ihr dagegen nützliche Gedanken, die bei der Zinsprognose helfen können. Bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA wird die Theorie eine wichtige Rolle spielen. Es lohnt sich daher, sich näher damit zu befassen.

Quelle: Fred



Ganz anders die Vertreter der Modern Monetary

Theory. Für sie sind öffentliche Defizite Voraussetzung für eine

wachsende Wirtschaft. Der Grund dafür liegt in der Annahme, dass das

Geld heute nichts von außen Vorgegebenes ist (wie in der Goldwährung

oder wie zu Zeiten von Bretton Woods), sondern ein „Geschöpf des

Staates“ (Georg Friedrich Knapp). Geld entsteht allein durch die

Ausgaben der öffentlichen Hand. Sie schaffen Einkommen und statten die

Menschen mit finanziellen Mitteln aus.

Je mehr der Staat ausgibt, umso mehr Einkommen und

umso mehr Geld gibt es. Den Menschen geht es besser. MMT enthält eine

klare Aufforderung an die öffentliche Hand, möglichst viel auszugeben,

um damit die Wohlfahrt der Gesellschaft zu erhöhen. Sie sollte alle

freien Kapazitäten nutzen und allen Arbeitslosen Beschäftigung geben.

»Die Zentralbanken spielen in dem Modell keine Rolle.«

Problematisch wird es erst dann, wenn der Staat mehr

ausgibt, als mit den vorhandenen Ressourcen erstellt werden kann. Dann

entsteht Inflation. Hier kommen die Steuern und Staatsanleihen ins

Spiel. Sie sind nach Ansicht der Vertreter der MMT nicht dazu da, die

Ausgaben zu finanzieren. Sie dienen vielmehr dazu, Geld abzuschöpfen,

wenn die Staatsausgaben über das Produktionspotenzial hinausgehen.

Hauptzweck der Steuern ist also, Preissteigerungen zu verhindern. Im

Übrigen sollen sie natürlich auch die Einkommensverteilung beeinflussen

und Incentives für nachhaltiges Wirtschaften oder andere soziale Zielen

geben.

Wenn am Schluss als Saldo aus Ausgaben und Einnahmen

ein Defizit herauskommt, ist das nach Ansicht der MMT kein

Weltuntergang. Im Gegenteil. Es ist in einer wachsenden Wirtschaft

notwendig, weil sonst nicht genügend Geld da ist, um die Expansion zu

finanzieren. Die Austeritätspolitik, die in Europa so wichtig ist, ist

in den Augen der MMT wachstumsfeindlich und deflationär. Im Übrigen

haben die Vertreter der Theorie vor allem Situationen im Blick, in denen

keine Vollbeschäftigung herrscht. Also Rezessionen, Wirtschaftskrisen

oder wenn es aus demografischen Gründen eine säkulare Stagnation gibt.

Die Zinsen können durch höhere Defizite nicht

steigen. Denn zusammen mit den größeren Fehlbeträgen nimmt die Geldmenge

zu. Das alimentiert den Kapitalmarkt. Die Vertreter der MMT verweisen

als empirisches Beispiel auf die Zeit nach der Großen Finanzkrise

2008/2009, als die öffentlichen Defizite drastisch nach oben gingen, die

Zinsen aber gleichzeitig auf neue Tiefstände sanken. Auch Japan hat

hohe Defizite, eine geringe Preissteigerung und niedrige Zinsen.

Die Zentralbanken spielen in dem Modell keine Rolle.

Sie sind Teil des Staatssektors. Ihre Unabhängigkeit ist kein Thema.

Sie können die Zinsen letztlich beliebig festsetzen. Ein Paradox ist,

dass höhere Zinsen per Saldo expansiv wirken. Denn bei höheren Zinsen

erhöht sich der Schuldendienst des Staates, seine Ausgaben steigen und

es wird mehr Geld geschaffen. Nach der gleichen Logik sind niedrige

Zinsen wachstumsfeindlich.

Politisch spielt die Theorie eine zunehmende Rolle.

In den USA hat sie Anhänger vor allem bei den Demokraten. Diese

begründen damit beispielsweise, dass die von ihnen geforderten

Infrastrukturinvestitionen oder zusätzlichen Ausgaben im

Gesundheitswesen keine negativen Effekte für die Inflation haben. Ihr

früherer Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders und die

Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez sind wichtige Vertreter der

MMT. Beraterin von Sanders ist Stephanie Kelton, einer der besten Köpfe

der MMT. In Großbritannien liebäugelt die Labour Party mit der neuen

Theorie.

In Europa spielt die MMT bisher keine größere Rolle.

Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in der Währungsunion

keinen Staat gibt, der durch seine Ausgaben die Geldmenge bestimmt. Die

Vertreter der MMT plädieren daher auch für einen europäischen

Finanzminister, der für die Staatsausgaben im Euroraum verantwortlich

ist.

Die Stärke der MMT besteht darin, dass sie wichtige

Erkenntnisse, die heute Allgemeingut sind, in Frage stellt. Sie zwingt,

eingefahrene Positionen zu überdenken. Die Schwäche ist, dass die

Dynamik des Privatsektors als wichtigstem Wachstumstreiber in den

Modellen nicht vorkommt. Es ist immer nur vom Staat die Rede. Die

ohnehin schon hohe Staatsquote wird durch MMT noch weiter steigen. Zudem

gibt es niemanden, der den Staat bremsen kann, wenn er seine Ausgaben

stärker erhöht und damit Inflation schafft.

Für den Anleger

Aus der Modern Monetary Theory ergeben sich direkt

keine Anlageempfehlungen. Schauen Sie sich die Theorie trotzdem an. Dann

wissen Sie, welche Argumente in Zukunft auf Sie zukommen könnten. Nur

glauben dürfen Sie nicht alles, was dort gesagt wird.