Natixis IM: Privatanleger hegen den Wunsch nach Diversifikation

Das ist das Ergebnis

einer weltweiten Umfrage von Natixis Investment Managers, für die in

Deutschland 400 Privatanleger befragt wurden. Hierzulande ist fast die Hälfte

der Privatanleger bereit, ein Aufschlag für aktives Management zu bezahlen. 58

Prozent erwarten, dass sich ihre Investmentfonds von einem Index unterscheiden.

Allerdings beklagen 80 Prozent der in Deutschland Befragten, dass aktive

Fondsmanager nach wie vor zu hohe Gebühren verlangen, obwohl sie sich zu stark

an einem Index orientieren.

Weitere Ergebnisse

der Studie von Natixis Investment Managers finden Sie hier im PDF-Format zum

Download:

Natixis Global-PDF

NatixixIndividual-PDF