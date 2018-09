Provisionsverbot wirkungslos

Die Autoren fordern daher mehr Risikobereitschaft der Kunden und mehr Vertrauen zu den Beratern. „Performance ist wichtiger als Kosten“, heißt es in der Studie. Verbraucher profitierten auf lange Sicht mehr, wenn auf Garantien verzichtet würde, berechnen Ruß et al. (siehe Abbildung).

Sie analysieren in einem ersten Schritt den Arbeitsaufwand, den eine umfangreiche Beratungstätigkeit mit sich bringt und kommen zu dem Schluss, dass die provisionshöhe zumeist eher zu gering ausfällt. „Stundensätze, die sich bei einer Vermittlung kleinerer Verträge ergeben, liegen unter den getroffenen Annahmen oft nur zwischen 10 und 50 EUR“, so Ruß et al., „Die Vermittlung solcher Verträge ist somit nicht wirtschaftlich und überhaupt nur durch Quersubventionierung durch größere Verträge möglich“. Eben das biete eine Vergütung über das Honorarmodell aber nicht. Zudem sei der Stundensatz von 150 EUR, den Honorarberater im Durchschnitt erhöben, für einen Großteil der Verbraucher nicht erschwinglich oder angesichts der geringen Anlagesummen wirtschaftlich darstellbar. Alternativen wie Robo-Advisor oder Direktvertrieb seien derzeit nicht auf dem Markt.

Die Studienautoren Dr. Jochen Ruß, Dr. Jörg Schiller und Dr. Andreas Seyboth konstatieren, dass es in Deutschland ein hohes Maß an Unbildung bezüglich der eigenen Altersvorsorge auf der einen, sowie im Hinblick auf Finanzprodukte und Finanzmärkte auf der anderen Seite herrsche. „Daher ist meist Beratung erforderlich“, so Ruß et. al.

Quelle: ifa,

Universität Hohenheim

„Eine stärkere Nutzung von Kapitalmarktchancen bietet langfristig

ein deutlich höheres Renditepotential“, so die Studie. Kunden sollten daher nur

dort auf Garantien bestehen, wo sie zwingend notwendig wären, bspw. bei

Rücklagen für den „Notgroschen“

Risiken einer

Deckelung

Eine Deckelung von Provisionen halten die Autoren für wenig

zielführend. Zum einen sei es ein Eingriff in die Vertragsfreiheit. Ein solch „gravierender“

Eingriff wäre nicht gerechtfertigt, der Markt funktioniere im Großen und

Ganzen. Zudem zweifeln Ruß et al. an der Berechnungsgrundlage für derzeit im

Raum stehende maximale provisionshöhen. Sie seien nicht in der Lage „Beratung angemessen

zu vergüten“ oder „Fehlanreize zu verhindern“.

Als Beleg führen die Autoren das Provisionsverbot in

Großbritannien an. Dort habe die Einführung dazu geführt, dass große Teile der

Bevölkerung keinen Zugang mehr zu Beratungsleistungen erhalten. Das betreffe

insbesondere diejenigen, die Beratung mitunter am nötigsten hätten.

Alternative: Mehr

Transparenz und „Daumenregel“

Stattdessen setzen sie auf eine Verbesserung der bestehenden

Maßnahmen. So sollte die Transparenz weiter gestärkt werden, um die Berater in

die Lage zu versetzen, „passende Produkte zu identifizieren und überteuerte Produkte

zu vermeiden“. Zudem regt die Studie eine Aufsicht der BaFin über die Berater

an, „um Fehlverhalten effizienter zu sanktionieren“. Darüber hinaus sollten

Berater und Kunden dazu angeregt werden, „das im Einzelfall sinnvolle Maß an

Garantien zu identifizieren“. Die Autoren formulieren dazu folgende „Daumenregel:

Dauerhafte Garantie für den Notgroschen; Zeitpunktbezogene (oder gar keine)

Garantie für Geld, das für Konsum in der ferneren Zukunft gespart wird;

Garantie eines lebenslangen (!) Einkommens ab Rentenbeginn für Geld, das

gespart wurde, um den gewünschten Lebensstandard abzusichern“.