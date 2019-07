Risiken eröffnen Chancen – Wie High-Yield-Investoren profitieren

Der Zusammenhang von Chancen und Risiken und die Bewertung von

Geschäftsmodellen gehört zum täglichen Brot der Aktionäre. Der Fondsanbieter T.Rowe Price schärft dagegen den Blick der High-Yield-Investoren auf Gewinner und

Verlierer bei innovativen Entwicklungen und der Transformation von

Geschäftsmodellen. „Einige Sektoren des High-Yield-Anleihenmarktes erscheinen

besonders anfällig für Disruptionen. Zeitgleich hat es aber auch zu einer neuen

Generation von High-Yield-Unternehmen geführt, die attraktive Opportunitäten

bieten“, sagt Mark Vaselkiv, Chief Investment Officer Fixed Income und Head of

Global High Yield bei T. Rowe Price.

Die Ursachen sind vielfältig. Herausforderungen

für die Unternehmen kommen aus seiner Sicht unter anderem durch neue

Wettbewerber, technologische Innovationen, Veränderungen in der

Konsumentenneigung und regulatorische Neuerungen. Und die Anzahl der

betroffenen börsennotierten US-Unternehmen steigt. Vor zwei Jahren lag der

Anteil noch bei 20 Prozent, mittlerweile ist er über 30 Prozent gestiegen.

Zukunftsgewinner

An den Gewinnern disruptiver Entwicklungen, die auf ihrem Wachstumspfad häufig auf

Finanzierungen über Anleihen angewiesen sind, kommen High-Yield-Investoren kaum

vorbei. Ein Beispiel ist für den T. Rowe Price-Experten das Unternehmen Netflix.

Zwar generiert der Konzern jedes Jahr einen Cash-Flow in Höhe von zwei

Milliarden US-Dollar, muss aber das Fünffache im selben Zeitraum für neue

Produktionen aufwenden. Der Bedarf wird über Anleihen auf dem High-Yield-Markt

finanziert. Auch Unternehmen wie Uber, die noch nicht profitabel sind, bieten

aus Sicht von Vaselkiv attraktive Chancen.

„Ich gehe davon aus, dass Uber und

Lyft die großen Player im Ride-Sharing sein werden und in der Vergangenheit

haben sich solche Dyopole ökonomisch ausgezahlt“, so der Experte. Durch neue

technologische Entwicklungen steigen zudem totgeglaubte Geschäftsmodelle wie

Phoenix aus der Asche: „Durch die Erfindung von Smart Speakern erlebt das

klassische Radio eine Renaissance. Iheart betreibt mit Z100 die größte

Radiostation in New York City und profitiert eindeutig von disruptiven

Entwicklungen,“ so Vaselkiv.

High Yield-Schwemme?



Sunita Kara, High Yield-Expertin bei Aviva Investors, sieht den Markt der

US-High-Yields auch durch solide Fundamentaldaten unterstützt. Aus ihrer Sicht

spricht eine niedrigere Verschuldung der Unternehmen und das Ausbleiben einer

Rezession in naher Zukunft für die Anlageklasse. Kopfzerbrechen bereitet

manchen Marktteilnehmern die starke Zunahme von BBB-Unternehmens-Anleihen in

den vergangenen Jahren, bei denen ein Downgrade reicht, um in das

High-Yield-Segment zu rutschen, in das manche Investoren nicht investieren

dürfen.

Die Folge wäre quasi eine Überschwemmung des High-Yield-Marktes. Die

Befürchtungen teilt die Aviva-Expertin nicht. Sie erwartet erfolgreiche Anstrengungen

der Unternehmen, um das Investment Grade zu behalten. Das sieht Ian Samson,

Ökonom bei Fidelity, ebenso. Allerdings hat diese Vorsicht aus seiner Sicht auch

eine Kehrseite. Durch das Verschieben von Investitionen verstärken diese

Unternehmen die Verlangsamung der US-Wirtschaft.