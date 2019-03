Sind CoCo-Anleihen die bessere Option?

Bankaktien befinden sich im Grunde ganz unten in der Kapitalstruktur und bieten Anlegern die geringste Sicherheit in Krisenzeiten. Sie gehören nämlich zu dem Teil der Kapitalstruktur, der zuerst Verluste auffangen muss. Infolgedessen möchten Anleger für die Übernahme dieser zusätzlichen Risiken entschädigt werden. Die Anlageklasse der AT1-CoCo-Anleihen ist zwar noch relativ jung, da die Einführung der Basel-III-Regulierungsvorgaben für europäische Banken erst nach dem 1. Januar 2013 begann, aber wir können bereits erkennen, wie sich diese Anlageklasse im Vergleich zu Aktien verhält.

In der Kapitalstruktur einer Bank gehören AT1-CoCo-Anleihen (Additional Tier 1 Contingent Convertibles) zu den nachrangigen Schuldverschreibungen. Sie gelten als Hybrid-Instrumente, die unter bestimmten Bedingungen (Auslöser) in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben werden können. Wichtig ist, dass die Wandlung oder Abschreibung eher zu einem Zeitpunkt erfolgt, der für den Emittenten günstiger ist als für Anleger. Deshalb ist auch ein Renditeaufschlag erforderlich, damit das Risiko-Rendite-Profil für Anleger überhaupt attraktiv ist. Banken zahlen im Vergleich zu vorrangigen Schuldverschreibungen einen erheblichen Renditeaufschlag, um Anleger für die zusätzlichen mit AT1-CoCo-Anleihen verbundenen Risiken zu entschädigen1. Aus der Sicht der Emittenten haben CoCo-Anleihen durchaus ihren Reiz, da die Kuponzahlungen in der Regel steuerlich absetzbar sind und die Kapitalbeschaffung günstiger ist als eine Kapitalerhöhung.

2018 war ein schwieriges Jahr für die Aktien europäischer Banken, weil die Stimmung der Anleger besonders dann sehr schnell umschlug, wenn die Schlagzeilen von der europäischen Politik bestimmt wurden. Das vergangene Jahr brachte für den Sektor einige Probleme mit sich. Dazu zählten Geldwäscheskandale in Dänemark und den Niederlanden, Änderungen des Steuerrechts in Spanien und unter anderem politische Turbulenzen in der Türkei und in Italien. Wenn man den MSCI Europe Banks Index als Benchmark heranzieht, fielen die Aktienkurse europäischer Banken 2018 durchschnittlich um 24 %. Dieser Rückgang war damit zweimal so groß wie beim MSCI Europe Index, der einen Verlust von fast 11 % hinnehmen musste. AT1-CoCo-Anleihen europäischer Banken waren im Vergleich dazu viel weniger von den politischen Turbulenzen betroffen und die Anlageklasse wies eine deutlich niedrigere Volatilität auf als ihre Aktienpendants. Die Volatilität von AT1-CoCo-Anleihen betrug in mehreren Zeiträumen weniger als ein Drittel der Volatilität europäischer Bankaktien. Dazu zählten der Zeitraum im laufenden Jahr, der 1-Jahres-Zeitraum, der 3-Jahres-Zeitraum sowie der Zeitraum seit dem gemeinsamen Auflegungsdatum der Indizes (siehe Abbildung 3).

Sie können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der Wert von Anlagen kann fallen.

Abbildung 3: Renditen und Volatilität



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. Zeitraum vom 31. Dezember 2013 bis zum

28. Februar 2019. Der Anleiheindex ist ein Total-Return-Index; der

Aktienindex ist ein Net-Total-Return-Index. Die Performance für den

iBoxx CoCo Liquid Developed Europe AT1 (Ticker: IBXXCCL7) basiert auf

der gegenüber dem Euro abgesicherten Version des Index. Der MSCI Europe

Banks Index (Ticker: MXEUOBK). Berechnungen beinhalten

Backtesting-Daten. Volatilitätsschätzungen basieren auf täglichen

Renditen. *Renditen des laufenden Jahres sind nicht annualisiert.

Sie

können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung in

der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der

Wert von Anlagen kann fallen.

Wenn in AT1-CoCo-Anleihen statt in europäische Bankaktien investiert

wird, umfassen Anlegerportfolios Engagements in europäischen Banken, die

attraktive Renditen bieten. Gleichzeitig wird eine Anlageklasse

eingesetzt, die die Volatilität des gesamten Portfolios deutlich weniger

erhöht. Sollten Investitionen in AT1-CoCo-Anleihen in Erwägung gezogen

werden, um eine Allokation in europäische Banken vorzunehmen, ist zu

beachten, dass nicht alle Indizes die gleichen Engagements bieten.

Manche Indizes umfassen nämlich AT1-CoCo-Anleihen von Banken aus

Australien und/oder Schwellenländern. Zur Eliminierung der unerwünschten

Engagements setzen wir deshalb den iBoxx Contingent Convertible Liquid

Developed Europe AT1 Index für die Analyse ein, der nur

AT1-CoCo-Anleihen umfasst, die über ein Rating verfügen und von

Finanzinstituten aus europäischen Industrieländern ausgegeben werden.

Können AT1-CoCo-Anleihen eine Zusatzrendite bieten?

Wenn man

den MSCI Europe Banks Index als Näherungswert heranzieht, boten

europäische Bankaktien Ende Februar 2019 eine Dividendenrendite von 5,55

% und schnitten damit besser ab als der MSCI Europe Index, der im

gleichen Zeitraum nur 3,73 % erzielte. Europäische Banken werfen also

eindeutig eine höhere Rendite ab als Engagements in Large- und

Mid-Cap-Aktien in 15 europäischen Industrieländern, die der MSCI Europe

Index abbildet. AT1-CoCo-Anleihen verbuchten in diesem Zeitraum jedoch

eine Yield-to-Worst (YTW) von 6,49 % und sind in der Kapitalstruktur der

Banken höher angesiedelt. Deshalb sind wir der Ansicht, dass dieser

Teil der Kapitalstruktur eine Überlegung wert ist, wenn das Ziel darin

besteht, die im europäischen Bankensektor verfügbare Zusatzrendite zu

nutzen.

Abbildung 4 – Top-10-Emittenten von AT1-CoCo-Anleihen