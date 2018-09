Soziale und nachhaltige Anleihen folgen in den Fußstapfen von Green Bonds

Der grüne

Anleihemarkt wächst schnell: Nach 73 Milliarden Euro im Jahr 2016 kam es 2017

zu Neuemissionen in Höhe von 112 Milliarden Euro. Die wesentlichen Faktoren,

die zu diesem Anstieg führten, sind verbesserte Richtlinien und Klassifikationen,

politische Unterstützung und eine stark steigende Anlegernachfrage. Zudem

wurde der Markt durch neue Impact-Investing-Produkte in Form sozialer und

nachhaltiger Anleihen erweitert. Soziale Anleihen werden zur Finanzierung von

Einrichtungen der sozialen Wohlfahrt genutzt, während nachhaltige Anleihen

eine Kombination grüner und sozialer Verbesserungen bieten. Solche Produkte

kommen Investoren und der Gesellschaft insgesamt zugute und liefern

Emittenten ein innovatives Finanzierungsmodell, das die Transparenz am Markt

erhöht.

Seit dem Pariser

Klimaabkommen und der Veröffentlichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung

der Vereinten Nationen hat sich der grüne Anleihemarkt wesentlicher schneller

entwickelt als soziale und nachhaltige Anleihen. 2017 war das

Emissionsvolumen grüner Anleihen sieben Mal so hoch wie das sozialer und

nachhaltiger Anleihen zusammen. Für 2018 erwarten wir Neumissionen von grünen

Anleihen in Höhe von 120 Milliarden Euro.

Im Vergleich dazu

sind soziale und nachhaltige Anleihen noch kein breit etabliertes Produkt.

Dennoch haben wir auch bei ihnen einen raschen Anstieg gesehen – wenn auch

von einem relativ niedrigen Niveau –, der durch den Markteintritt einer

größeren Anzahl an multinationalen Emittenten weitere Unterstützung erfahren

könnte. Aktuelle Beispiele sind Starbucks und Danone.

Bram Bos,

leitender Portfoliomanager für grüne Anleihen bei NN Investment Partners: „Wir sind zuversichtlich, dass das Interesse an

sozialen und nachhaltigen Anleihen weiter zunehmen wird. Wie am grünen

Anleihemarkt bereits geschehen als die International Capital Markets

Association 2014 die Green Bond Principles einführte, gehen wir davon aus,

dass auch mehr Standardisierung kommen wird, die den Markt für soziale und

nachhaltige Anleihen anheizt. Mit der Einführung der Ziele für nachhaltige

Entwicklung der Vereinten Nationen beobachten wir bereits eine steigende

Nachfrage nach Anleihen, die sich auf diejenigen Ziele konzentrieren, die

nicht von grünen Anleihen abgedeckt werden.“

Grüne Anleihen

sind immer breiter diversifiziert

In den

vergangenen Jahren hat die zunehmende Beliebtheit grüner Anleihen zu einer

erheblichen Diversifizierung am Markt geführt. Das Pariser Klimaabkommen hat

dazu geführt, dass mehr Länder und Unternehmen an den Markt gegangen sind. In

Ländern wie Frankreich, China und den USA wurden Green Bonds in

beträchtlicher Höhe ausgegeben. Obwohl grüne Anleihen immer noch vorwiegend

in Euro denominiert sind, sind andere Währungen hinzugekommen, um mehr

Auslandsinvestitionen anzulocken. Aktuell lauten 61% der Emissionen im

Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index auf Euro. Grüne Anleihen

bieten zudem ein relativ vielfältiges Ratingspektrum, von Papieren mit

Investment Grade (69%) bis hin zu Anleihen ohne Investment Grade (5%). Rund

ein Viertel aller grünen Anleihen haben kein Rating. Anleihen mit einem

AAA-Rating machen 21% des gesamten Universums aus.

Was die

Emittenten anbelangt, werden die Märkte für grüne, soziale und nachhaltige

Anleihen bislang von staatlichen oder staatsnahen Emittenten dominiert. Die

Regierungen zahlreicher Länder haben Ziele zur Förderung von Investitionen in

nachhaltige Projekte und finanzieren sie durch die Emission grüner, sozialer

oder nachhaltiger Anleihen. Staatliche Emittenten haben derartige Anleihen

für über 150 Milliarden Euro ausgegeben, darunter vor allem grüne Anleihen.

Dieser Trend verändert sich jedoch allmählich: Die Finanzbranche

repräsentiert mittlerweile den zweitgrößten Sektor am Markt für grüne,

soziale und nachhaltige Anleihen und ist für 32% der Emissionen grüner

Anleihen und jeweils für 19% der ausgegebenen sozialen und nachhaltigen

Anleihen verantwortlich.

Bram Bos: „Hinsichtlich der Emittenten dürfte der Markt für

grüne Anleihen einen Wandel vollziehen: In der ersten Jahreshälfte 2018 haben

wir eine zunehmende Beteiligung von Finanzinstituten und Unternehmen

beobachtet, vor allem aus den Branchen Versorgung und Industrie. Im Gegensatz

zu grünen Anleihen sind soziale und nachhaltige Anleihen in Bezug auf Länder,

Branchen, Währungen und Bonität nicht so diversifiziert und werden Zeit

benötigen, um diese Diversifizierung zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass

soziale und nachhaltige Anleihen in erster Linie von Regierungen

vorangetrieben werden. Insgesamt erwarten wir für grüne, soziale und

nachhaltige Anleihen jedoch, dass die Bandbreite an Ländern, Branchen,

Währungen und Bonitätsratings zunehmen wird. Für Investoren, die eine

nachhaltigere Ausrichtung ihrer Anlagen anstreben, eröffnet das mehr

Möglichkeiten, in soziale Verbesserungen und Umweltschutz zu investieren,

ohne ihre Strategie zu verändern oder auf Rendite zu verzichten.“