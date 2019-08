Tech-Aktien droht Gefahr

Uber, Pinterest, Slack: 2019 ist das Jahr der spektakulären Tech-Premieren auf dem Börsenparkett. Die Unternehmen versehen sich als Disruptoren, wollen mit ihren Geschäftsmodellen Märkte grundlegend verändern. Viele Anleger hoffen nun auf rasante Kursgewinne. Wie Berater lukrative Tech-Hypes erkennen. Und wo Gefahr droht.

Auf den Moment hatten Anleger lange

gewartet: Am 10. Mai feierte der US-Fahrdienstvermittler Uber sein Debüt an der

Wall Street. Es war der größte Börsengang eines Tech-Unternehmens seit der

Premiere des chinesischen Onlinehändlers Alibaba im Jahr 2014. Doch Hoffnungen vieler

Anleger auf einen ähnlich rasanten Start wurden enttäuscht: Die Uber-Aktien

starteten an der US-Technologiebörse Nasdaq mit 42 US-Dollar. Das waren sogar sechs

Prozent weniger als der Ausgabepreis von 45 US-Dollar.

Tech-Unternehmen werben mit dem

Versprechen, Wirtschaft und Gesellschaft auf Jahrzehnte zu prägen. So ist es

nicht verwunderlich, dass es Investoren bei der Aussicht auf eine mögliche Wachstumsexplosion

in den Fingern juckt. Lars Skovgaard Anderson, Investmentstratege bei Danske

Invest, warnt allerdings vor vorschneller Euphorie. Vom Tech-Boom zu

profitieren ist nämlich nicht so leicht, wie es Optimisten oft erwarten: „Neue

Technologien sind meist von einem enormen Hype umgeben“, sagt der Anlageprofi.

Den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu erwischen, sei eine Kunst, die man erst

einmal erlernen müsse.

Investoren müssen sich bewusst

machen, dass neue Technologien eine Zeit brauchen, bis sie sich am Markt

durchsetzen. Dabei gilt auch: Die ersten Anbieter müssen nicht zwangsläufig die

Besten sein. „Häufig ist zu sehen, dass die Unternehmen, die ursprünglich an

der Entstehung eines Hypes beteiligt waren, zum Schluss gar nicht die

langfristigen Branchengewinner sind“, sagt Anderson. Haben sich Anleger dann

schon einmal die Finger verbrannt, fällt es ihnen schwer, noch einmal neu

einzusteigen, wenn die Technologie Marktreife erreicht hat.

Nach dem Hype folgt Ernüchterung



Auch bei Fahrdienstvermittlern, zu

denen neben Uber auch der US-Konkurrent Lyft zählt, besteht Marktbeobachtern

zufolge die Gefahr, zu früh auf die Technologie zu setzen. „Trotz ihrer

zunehmenden Bedeutung wird vermutlich keines der beiden Unternehmen auf

absehbare Zeit Gewinne erzielen“, sagt Mark Hawtin, Experte für Tech-Aktien bei

GAM Investments. Noch sei völlig unklar, wie sich der Transportsektor

entwickelt und ob auf Dauer wirklich ein Markt für solche Vermittlungsdienstleistungen

besteht. „Ein Aspekt, der vorsichtig stimmen sollte, ist die Tatsache, dass die

Bewertungen dieser und anderer Unternehmen im Technologiesektor oft übermäßig

hoch sind“, sagt Hawtin. An den Kapitalmärkten folgt nach dem Hype oft

Ernüchterung: „Die Börsengänge dürften Anleger daran erinnert haben, dass alle

Vermögenswerte einer Überprüfung ihres inneren Werts standhalten müssen.“

Selbst wenn die Gewinner feststehen,

sind Tech-Investoren vor Rückschlägen nicht gefeit. Auch das lehrt der Blick in

die USA. Jahrelang galt für die Regierung in Washington der Konsens: Lasst die

Tech-Unternehmen in Frieden wachsen. Angesichts der Omnipräsenz der

IT-Giganten gerät diese Laissez-Faire-Haltung langsam ins Wanken. Im Juni wurde

bekannt, dass die US-Branchenaufsicht FTC gegen Amazon und Facebook ermittelt,

weil die Unternehmen gegen das Kartellrecht verstoßen haben sollen. Auch

Google-Mutter Alphabet und Apple stehen im Fadenkreuz der Ermittler, weil sie

ihre Marktmacht missbrauchen sollen. Investoren reagierten nervös auf die Untersuchungen:

Die Aktien von Facebook und Alphabet verloren am Tag der Verkündigung jeweils

rund sieben Prozent, Amazon gab um 5,2 Prozent nach und Apple rund zwei

Prozent.