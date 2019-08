USA: Rezession oder Rallye?

Eine Zinssenkung der US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 30. und 31. Juli dürfte eine ausgemachte Sache sein. Experten blicken allerdings schon auf die Zeit danach. Denn immer noch lastet das Damokles-Schwert des Handelskrieges mit China über dem US-Aktienmarkt.

BIP-Wachstum

Das US-amerikanische Handelsministerium hatte vor wenigen Tagen auf Basis

vorläufiger Daten ein annualisiertes Wachstum von 2,1 Prozent für das zweite

Quartal des Jahrs bekanntgegeben. Ronald Temple, Leiter US-Aktien bei Lazard

Asset Management, sieht durch die Zahlen die Sichtweise der Fed bestätigt, dass

sich der US-Verbraucher in guter Verfassung befindet, das Vertrauen der

Unternehmen jedoch nachgelassen hat. Der Experte verweist darauf, dass die

Zinssenkungen allerdings Unsicherheiten angesichts der Handelsstreitigkeiten

nicht beheben können. Die Märkte rechnen mehrheitlich mit einer Senkung des

Leitzinses um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 2,00-2,25 Prozent. Es ist kein

Geheimnis, dass US-Präsident Trump gerne eine noch deutlichere Senkung des

Leitzinses sehen würde. Allerdings gehen nur wenige Marktteilnehmer von einer

Senkung um 50 Basispunkte aus.

US-Indizes auf Rekordjagd

Wichtige US-Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq-100 befinden sich auf

Rekordjagd. Präsident Trump verweist auf Twitter gerne auf die steigenden

Aktienkurse. Denn fallende Notierungen wären alles andere als hilfreich für

seine Bewerbung um eine erneute Amtszeit. Bei der Lösung der

Handelsstreitigkeiten mit China ist er quasi zum Erfolg verdammt. Vor dem

Hintergrund politischer Unterstützung und niedriger Zinsen könnte die

US-Aktienrally noch weiter andauern. Je länger die Phase allerdings dauert, desto

mehr Anleger fragen sich, wie lange der Aufschwung in den USA noch anhält.

„Es

stimmt schon, dass die Expansionsphase des aktuellen Konjunkturzyklus in den

USA die typische Dauer bereits deutlich überschritten hat: Inzwischen sind mehr

als zehn Jahre vergangen, seitdem letztmalig im Jahr 2009 die Talsohle erreicht

wurde. Allerdings hält Australien den Rekord für die längste Expansionsphase,

die inzwischen bereits seit mehr als 20 Jahren andauert“, erläutert Stephen

Dover, Head of Equities bei Franklin Templeton. „Soweit wir derzeit sehen

können, erscheint eine Rezession innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre

unwahrscheinlich. Daher gehen wir davon aus, dass sich das Wachstum in den USA

fortsetzen kann. Nichtsdestotrotz sind wir der Ansicht, dass Anleger auf jeden Fall

auf eine Wende des Zyklus vorbereitet sein sollten. Unsere Analyse zeigt, dass

die Kursverluste an den Aktienmärkten im Durchschnitt acht Monate vor Beginn

einer Rezession einsetzen.“

Branchen-Auswahl

Vor diesem Hintergrund setzt Franklin Templeton auf Portfolios, die von

Innovation und langfristigen Wachstumsthemen profitieren. Gesucht werden Firmen

mit positiven Cashflows, gemieden werden solche mit hohen Verschuldungen. Wichtig

ist aus Sicht von Franklin Templeton auch die richtige Auswahl-der Branchen

„Die Sektoren nichtzyklische Konsumgüter, Gesundheit, Energie, Materialien und

Versorgung haben in früheren Abschwung-Phasen in der Regel besser abgeschnitten

als der Markt, da diese Güter relativ unelastisch sind. So ist es

beispielsweise recht wahrscheinlich, dass Verbraucher ihre Ausgaben für

Unterhaltung oder Flugreisen in einer Rezession verringern. Strom oder

Zahnpasta hingegen werden sie vermutlich unverändert konsumieren“, so Dover.

Für sein vorsichtig optimistisches Szenario sieht er sowohl für Value- als auch

für Growth-Ansätze gute Chancen.

Growth-Titel

Der Janus Henderson Horizon US Growth setzt auf Wachstumstitel. Die

Janus Henderson-Fondsmanager Derek J. Pawlak und W. Scott Priebe investieren in ein konzentriertes

Portfolio von aktuell 33 Titeln. Zu den Top-Holdings zählen die

Zahlungsdienstleister Visa und Paycom Software. Auf Sicht von fünf Jahren

konnten Euro-Anleger mit dem Fonds aus dem Hause Janus Henderson 47,7 Prozent

Gewinn erzielen.