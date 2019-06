Verbraucherschutz oder Gängelung?

Seit eineinhalb Jahren gelten in

Deutschland neue Regeln für den Verkauf von Aktien, Fonds und bestimmten

Versicherungen. Die sogenannte Mifid-II-Richtlinie verpflichtet

Finanzdienstleister dazu, alle Telefongespräche aufzuzeichnen, die einen Bezug

zu einem Wertpapierauftrag haben. Zudem müssen Anbieter von Anlageprodukten

deutlich mehr Informationen zur Verfügung stellen als früher. Aus der

Finanzwelt hagelt es seit Einführung der neuen Regeln Kritik: Die EU-Richtlinie

sei „ein Ärgernis für die Kunden, ein Alptraum für Kreditinstitute und Berater

und erweist dem Anlegerschutz und der Wertpapierkultur in Deutschland einen

Bärendienst“, schimpfte beispielsweise Andreas Krautscheid,

Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes (BdB), gleich nach Inkrafttreten des

EU-weiten Regelwerks.

Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat nun in einer groß angelegten

Verbraucherumfrage ermittelt, was die Privatanleger von den Regeln halten und

wie diese darauf reagiert haben. Das Ergebnis unterscheidet sich zum Teil

deutlich von den Aussagen der Bankenlobby: So halten zum Beispiel 71 Prozent

der Befragten eine Aufzeichnung von Beratungsgesprächen am Telefon, die seit

Mifid-II gefordert ist, für sinnvoll. Nur 24 Prozent sehen darin keinen Sinn.

Jeder Zweite wünscht sich zwar, der Aufzeichnung bei Bedarf widersprechen zu

dürfen. Derzeit ist das so nicht möglich. Umgekehrt hat aber nur eine

Minderheit der Befragten das Gefühl, Informationen verschweigen zu müssen, weil

die Bank das Gespräch nun aufzeichnet. 83 Prozent gaben an, genauso offen mit

ihrem Berater zu sprechen wie in der Zeit ohne Mitschnitt.

Auch die sogenannte Geeignetheitsprüfung

kommt bei Anlegern mehrheitlich gut an. Sie löst das klassische

Beratungsprotokoll ab und soll sicherstellen, dass ein empfohlenes

Finanzprodukt den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Drei Viertel aller

Befragten halten eine solche Prüfung für sinnvoll, zeigt die Umfrage.

Allerdings lesen sich nur 60 Prozent der Umfrageteilnehmer die

Geeignetheitserklärung auch durch. Ähnliches gilt für den sogenannten

Ex-ante-Kostenausweis. Er soll Anleger über alle Kosten und Gebühren einer

Wertpapieranlage informieren. In der Umfrage gaben nur 42 Prozent der Befragten

zu Protokoll, das Dokument gelesen zu haben. Als Grund gaben die Nichtleser an,

die Informationen seien zu umfangreich oder nicht von Interesse.

Banken kritisieren das Ergebnis



Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch

eine Studie der Ruhr-Universität Bochum im Auftrag des Banken-Dachverbands

Deutsche Kreditwirtschaft (DK). Demnach hat nicht einmal die Hälfte der Kunden,

die seit der Einführung von Mifid-II Wertpapiergeschäfte getätigt haben, die

Kosteninformation durchgelesen.

Das Befragungsergebnis, das die

Aufzeichnung von Telefongesprächen bei den Befragten überwiegend gut ankäme,

teilt die DK hingegen nicht. „Viele Kunden haben sich aus dem Telefongeschäft

bereits zurückgezogen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. „So

ist bei deutschen Banken und Sparkassen die Anzahl telefonisch erteilter Orders

um die Hälfte eingebrochen, und drei Viertel aller Kunden möchte am liebsten

auf die Telefonaufzeichnung verzichten.“ Dass die BaFin-Studie zu anderen

Zahlen kommt, lässt sich aus Sicht der DK damit erklären, dass die

Studienautoren nur Kunden gefragt haben, die auch nach Mifid-II noch

telefonische Kaufaufträge erteilen.