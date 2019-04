Wachstum der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge unterstützt Kupfer-Nachfrage

Lithium-Ionen-Batterien

sind wegen ihrer hohen Energiedichte die am häufigsten verwendeten Batterien in

Elektrofahrzeugen. Diese Batterien enthalten diverse chemische

Zusammensetzungen, die verschiedene Kombinationen von Anoden- und

Kathodenmaterialien verwenden. Die fünf fortschrittlichsten Technologien, die

derzeit in Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden, sind:

Lithium-Mangan-Oxid (LMO), Lithium-Cobalt-Oxid (LCO), Nickel-Cobalt-Aluminium

(NCA), Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) und Lithium-Eisen-Phosphat (LFP). Einige

davon, wie zum Beispiel NCA und NMC, zählen zudem zu den am meisten

verbreiteten Technologien. Dies wird in Abbildung 1 verdeutlicht.

Abbildung 1: Die fünf am

meisten verbreiteten Batterietechnologien auf Lithium-Basis