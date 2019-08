WisdomTree: Der Antrieb für Safe Haven Assets

Das Spiel zwischen Trump, China und der US-Notenbank (Fed) führt zu einer negativen Rückkopplungsschleife, die dazu führen dürfte, dass Anlagen wie Gold und Silber im Laufe des Jahres 2019 weiter hoch notieren.

Trumps

Ankündigung, die Zölle auf die verbleibenden chinesischen Waren im Wert

von 300 Mrd. US-Dollar ab dem 1. September 2019 auf 10 Prozent zu

erhöhen, hat die Finanzmärkte erschüttert und den Weg für einen

signifikanten Marktverkauf geebnet. Die Ankündigung erfolgte zufällig

einen Tag nach der Sitzung des Federal Open Market Committee (BOMK) vom

30. bis 31. Juli 2019. Wie erwartet senkte die Fed die Zinsen um 25

Basispunkte (bps) und beendete das Programm der Quantitativen Straffung.

Die eigentliche Überraschung gab es auf der Pressekonferenz nach der

Sitzung, auf der der Fed-Vorsitzende Jay Powell kämpferisch auftrat, als

er auf die Zinssenkung nur als „zyklische Anpassung der Politik“ und

„nicht als Beginn einer langen Serie von Zinssenkungen“ anspielte und

damit die Aussicht auf weitere Zinssenkungen dämpfte. Powell nannte auch

die Handelsunsicherheiten als eine der drei Säulen, die zur

Entscheidung über die Senkung der Quartalspunkte führten.

Trumps

Ankündigung einer Zollerhöhung für chinesische Waren ist

höchstwahrscheinlich eine Taktik, die von ihm verwendet wird, um die Fed

zu veranlassen, die Zinsen weiter zu senken. Diese zielt darauf ab, den

Schlag auf das US-Wirtschaftswachstum abzumildern, während Trump den

Einsatz gegen China erhöht. Gleichzeitig ist China entschlossen, die

führende Wirtschaftsmacht der Welt zu sein und wird sich von Trump nicht

aufhalten lassen.

Als Reaktion auf Trumps Zollankündigung hat die

chinesische Regierung staatliche Unternehmen angewiesen, die Einfuhr von

US-Agrarprodukten einzustellen

und hat den chinesischen Yuan abgewertet. China ist sich auch

strategisch des übergreifenden Ziels von Trump bewusst – die

US-Präsidentschaftswahlen 2020 zu gewinnen, und wird wahrscheinlich eine

härtere Handelsposition einnehmen, um Trumps Chancen auf den Sieg zu

verringern. Die Realität ist, dass das US-Wirtschaftswachstum bisher

stabil erscheint.

Der

jüngste Beschäftigungsbericht bestätigt, dass sich die US-Verbraucher

weiterhin in einer stabilen Verfassung befinden, sich aber das Wachstum

der Arbeitsplatzschaffung verlangsamt. Das Lohnwachstum bleibt gedämpft

und der PCE Core Deflator liegt bei 1,6 Prozent im Jahresvergleich

(yoy), was die letzte Zinssenkung der USA rechtfertigt. Wir glauben,

dass die Fed nur dann wieder zum Handeln gezwungen sein wird, wenn sich

die Verschlechterung des Welthandels sich auf die US-Wirtschaft

auszuwirken beginnt. Dies scheint wahrscheinlich zu sein, da die

US-Regierung und die chinesische Regierung in der Handelspolitik eine

harte Haltung einnehmen.

Die

Goldpreise notieren auf einem 6-Jahres-Hoch, da sich die Spannungen

zwischen den USA und China verschärfen. Die zunehmende wirtschaftliche

Unsicherheit im Welthandel belebt den Safe-Haven-Status von Gold und

steht weiterhin im Vordergrund der Anleger. Dies zeigt sich an den

Netto-Positionierungsdaten für spekulative Futures auf Goldfutures, die

nun bei 292.847 Kontrakten liegen – mehr als eine Standardabweichung

über ihrem Fünfjahresdurchschnitt, so die Daten der Commodity Futures

Trading Commission (CFTC). Zudem beliefen sich die Netto-Notenbankkäufe

im ersten Halbjahr 2019 auf 374,1 Tonnen, 57 Prozent mehr als im Vorjahr

und den höchsten Stand seit ihrer Aufnahme als Nettokäufer im Jahr 2010

nach Angaben des World Gold Council (WGC).

Diese

Rekordkäufe der globalen Zentralbanken unterstreichen die

Notwendigkeit, ihre Reserven vom US-Dollar weg zu diversifizieren. Der

Kauf von Gold durch die Zentralbank ist in der Regel das klebrigere Geld

und darf nicht unterschätzt werden. Gold steht auch in umgekehrter

Relation zum US-Dollar, und wir erwarten, dass sich die weitere Schwäche

des US-Dollars entfalten wird.

Dies ist auf den zusätzlichen Druck von

Trump auf die Fed, den reduzierten Renditevorteil des Dollars gegenüber

Alternativen außerhalb des US-Dollar und die Ausweitung der

Staatsverschuldung zurückzuführen ist, die mit dem Wirtschaftswachstum

der USA überproportional wachsen wird. Die historische Verwendung von

Silber als Währung, ein Mittel zur Werterhaltung und seine starke

Korrelation zum Halten (fast 80 Prozent) in den letzten zehn Jahren

sprechen dafür, dass Silber inmitten des volatilen Marktumfelds auf der

Erfolgswelle des Goldes mitschwimmen wird.

Den Text können Sie sich auch hier in der englischen Originalversion downloaden.